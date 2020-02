Abogado impugnó concurso para el nombramiento de los cargos para jueces de Falta municipal

Según contó el concurso estuvo plagado de irregularidades y los seleccionados son dos abogados vinculados al gobierno municipal

(Villa Carlos Paz) – A fin del 2019 se realizó el concurso de nombramiento para dos cargos de jueces de Falta del municipio. En ese marco, el abogado Walter Carriquiri, quien participó del mismo expresó que el proceso estuvo viciado y que teniendo en cuenta los resultados, decidió impugnarlo, al igual que dos colegas más que rindieron para los cargos en cuestión.

“Se realizó a fines del año pasado y se comentaba que estaba viciado de irregularidades, donde ciertos colegas estaban sindicados como los ganadores antes del concurso. De alguna manera se fue confirmando en el transcurso y por eso al final hice una impugnación cuando estas dos personas fueron las que ganaron. Más allá de no desmerecer la calidad y cualidades de los concursantes de estos colegas, la ordenanza que fijó la creación de este concurso está plagada de irregularidades”, expresó el abogado Walter Carriquiri.

La impugnación “tiene que ver con que se realice de vuelta el concurso y se revea la ordenanza. La misma dice que el examen escrito, que es el que mayor puntaje da estaba confeccionado por una sola persona y corregido por la misma, que sería la actual jueza de Falta. Lo cual es una gran responsabilidad y no solo se la cargó de eso, sino de sospechas porque puede haber direccionado o alguien le puede haber ‘robado´ o filtrado las preguntas del concurso y entregársela a ciertas personas, de modo que las tengan de antemano, y las cuales resultaron con el mayor puntaje”.

El tema de los antecedentes también fue otro punto, “ya que parecían valer más lo de unos que los de otros, lo cual son un sinfín de cuestiones que fueron cuestionadas e impugnadas por mi y por dos abogadas más, que nos sentimos perjudicados por esto, y también de los demás colegas aunque no le dicen”.

“Se debe hacer de vuelta el concurso porque Carlos Paz merece tener legitimidad en todos sus procedimientos y sobre todo en algo tan importante como es la elección del Juez de Falta, porque rige la vida cotidiana de los carlospacenses. Entonces se debe hacer de la forma más transparente de la que se hizo, es muy desprolijo lo que se desarrolló, pero no por mí, porque no participo si no lo desean, sino en defensa de los colegas y todo Carlos Paz”, indicó.

Según especificó, las dos personas que resultaron elegidas “están vinculados al gobierno municipal, uno de ellos fue funcionario por muchos años en la gestión de Carlos Paz Unido, se trata del doctor Zopetti y la otra persona es la ex concejal Laura Orce, cuya ordenanza que fija los modos y procedimientos de hacer el concurso, fue bajo el ejercicio de su función como edil. Lamentablemente todo se da bajo un manto de sospecha, y lamentablemente para estos colegas también. Nunca dieron a conocer a la ciudadanía las irregularidades que tiene esta ordenanza y con la impugnación tratamos de que no sea tan tarde y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.