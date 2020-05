Abogados de Carlos Paz marcharon por la reapertura de la justicia 

Fue este jueves al mediodía por las calles céntricas de la ciudad. El colegio de abogados continúa su reclamo por el estado del edificio de tribunales en Carlos Paz.

(Villa Carlos Paz) – Este jueves al mediodía abogados de Carlos Paz marcharon en automóvil por las calles céntrica de la ciudad, en reclamo a la reapertura de la justicia. Se reunieron en el Playón Municipal y se movilizaron hasta el Bv. Sarmiento, pasando por la calle 9 de Julio hasta llegar al Colegio de Abogados, con sede en Las Heras esquina Lisandro de la Torre. Muchos vecinos que los veían pasar los acompañaban con aplausos.

Fernanda Pujol, Presidenta del Colegio de Abogados, explicó: «Si bien la justicia dispuso que mañana se abran los tribunales, que es un logro exclusivo de nuestra lucha como abogados, porque Carlos Paz era una últimas sedes en abrir pero el reclamo se sintió y el TSJ dictaminó que se restableciera el edificio como tal». Y aclaró: «El problema es que al estar los plazos suspendidos, la habilitación de la justicia es parcial, seguimos con sistemas que no nos dejan avanzar en las causas porque no se pueden ejecutar sentencias. No saldrá todo lo que sea contencioso, no tendrá la continuidad de los procesos».

Respecto a la obra frenada de tribunales en la ciudad, señaló: «La construcción de tribunales es una lucha permanente de por lo menos hace ocho años, y nos damos con que hoy habilitan un edificio que no tiene ni las mínimas condiciones de seguridad establecidas por el COE, entonces es todo una falacia. Nosotros impulsamos un proyecto de que se mude todo al edificio Melos, pero no hemos tenido respuesta afirmativa«.

Fernanda Pujol, Presidenta del Colegio de Abogados.

«Por eso esta lucha recién empieza, nosotros tenemos que darle a la ciudadania el servicio de justicia que está en manos de los abogados la lucha que podamos hacer. Es importante que los abogados nos unamos y podamos alzar la voz, no es por intereses personales, es por la sociedad», agregó.

Por último, Pujol detalló: «Este viernes 29 de mayo reabren tribunales pero no puede ingresar cualquiera, es con turno, cuatro personas únicamente, no se pueden retirar expedientes, no podes acompañar escritos, es todo un protocolo que solo entorpece el ejercicio de la justicia».