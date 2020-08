“Abracemos a Tanti”: Una campaña de Jóvenes Transformando para ayudar a los damnificados por el fuego

Integrantes de la agrupación Jóvenes Transformando hicieron efectivo las donaciones de lo recolectado para ayudar a las familias que resultaron involucradas en los incendios.

(Tanti) – Ante los recientes incendios que tuvieron lugar en la zona de localidad de Tanti y alrededores, la agrupación Jóvenes Transformando, lanzó una Colecta Solidaria a la cual denominaron “Abracemos a Tanti” a fines de recaudar todo aquello que se requería para ayudar a los damnificados por los incendios.

Durante estos días, se hicieron efectivas las donaciones recolectadas a las familias afectadas, de alguna u otra manera, por el incendio, como así también parte de lo juntado se le entregó al Cuartel de Bomberos de Tanti, por las tareas que viene llevando adelante.

“Tenemos la firme convicción de ponernos a disposición ante cada situación en la que se necesite. Los incendios en nuestra ciudad, no fueron la excepción. Nos alegra mucho haber podido dar una mano a las familias que se comunicaron con nosotros porque lo necesitaban, ya que los incendios sucedieron en zonas vulnerables de Tanti. A su vez, nos llegamos al cuartel de bomberos, no sólo para llevarles parte de lo recolectado, sino también, para charlar sobre la situación de incendios que está atravesando el Valle de Punilla, y tejer redes en conjunto para colaborar en cada uno de estos escenarios con comunicaciones oficiales, como nos encontramos haciendo en estos momentos ante los nuevos y preocupantes incendios”, manifestó Nahuel Del Stal, referente de Jóvenes Transformando Tanti.

Así mismo, Zoe Caffaratti, también, integrante de la agrupación expresó; “Es algo sumamente preocupante la realidad que vive el Valle de Punilla este último tiempo, y Córdoba en general en torno a la pérdida de bosque nativo. El 99% de los incendios forestales, son causados por la humanidad, ya sean de forma intencional o no. Ante ello, hacemos un pedido de conciencia, no podemos perder lo más valioso que tenemos que son nuestras sierras, no sólo por el turismo, sino por su incidencia en nuestra vida diaria. En este contexto, nos parece fundamental destacar el trabajo de los bomberos de nuestro Departamento”.