Al igual que otras instituciones de la ciudad, el club de Pesca atraviesa por una delicada situación debido a la pandemia

El club de Pesca, al igual que los demás clubes e instituciones de la ciudad, está atravesando por una inusual situación y todo está enmarcado por la pandemia de Covid-19. Los directivos esperan que esto pase pronto para que todo vuelva a la normalidad.

Así lucen hoy las instalaciones del equipo «auriverde»

(Villa Carlos Paz) – En el mes de enero volvieron a los entrenamientos, preparándose para lo que sería una nueva temporada tanto para el básquet como para el voley, pero a principios de marzo debieron interrumpirlos.

Y ello no solo perjudicó a lo deportivo, sino también a lo económico del “auriverde”.

Los proyectos y hasta los ahorros que el club tenía para las obras de este 2020 quedaron truncos y sueñan con volver pronto por el bien de todos.

“El club ha estado cantando la canción de Víctor Heredia, “Sobreviviendo”. La verdad que es muy difícil para todos, pero para Pesca principalmente porque le pega justo en el espíritu del club en la acción social, en el estar juntos, compartir un tiempo y esto de tener que cerrar el club tanto tiempo ha sido muy difícil en lo económico y en lo social”, contó Alejandro Fantolino, vicepresidente del club.

Y agregó, “hemos tratado de estar presentes en redes sociales con algunas campañas tratando de seguir haciendo nuestra labor de aglutinarlos socialmente”.

Es sabido que muchos deportistas han continuado con sus entrenamientos a través de redes sociales, el Pesca no ha sido la excepción y tanto los jugadores de básquet y voley, recibieron su rutina de entrenamientos para seguir en forma; “Nuestros profes han hecho un trabajo fantástico, han tenido clases a través en zoom en donde se enviaron las rutinas para que las fueran haciendo, le agregamos charlas de nutrición , de kinesiología para evitar lesiones, charlas de psicologías deportivas, hemos tratado de aprovechar el tiempo. Primero de hacer una rutina física para que no haya tanto desentrenamiento, porque nunca se ha parado tanto tiempo y segundo, ya que había tiempo, poder charlar algunas cosas para que cuando volvamos podamos aprovechar esa formación”.

La actual comisión se había propuesto para este año continuar con algunas obras que venían de años anteriores y que estaban inconclusas, pero la pandemia retrasó todo, “teníamos un plan de infraestructura muy importante, veníamos juntando dinero para el techado de una cancha, desde hace tres años a través del torneo “Malditos los Vicios, Benditos los Deportes”. Nos faltaba poco para terminar, pero con esta pandemia se tuvieron que usar esos ahorros para pagarle el sueldo a los profes y era importante que puedan estar bien”.

Alejandro Fantolino, vicepresidente Club de Pesca

En este sentido Fantolino se refirió al aporte que están realizando los socios y al cobro de cuotas de los deportistas; “Nosotros no le podemos pedir más a los socios, están haciendo un esfuerzo, hay muchos que están pagando una cuota reducida y agradecemos la colaboración, pero la verdad que no alcanza ni para cubrir el mínimo presupuesto que tenemos ahora. Sabemos que cuando se reabra el club y se acabe esto tendremos que contemplar que muchos de los papás y los socios del club no van a poder abonar la cuota, el 80% de la ciudad vive del turismo y hoy está todo detenido y sin ingresos y creo que estamos llegando al límite de los ahorros de la temporada y se nota mucho la angustia en las calles de la ciudad”.

Por último y en cuanto a las promesas realizadas por el gobierno provincial y municipal en cuanto a la entrega de subsidios, hasta el momento no tienen novedades; “El del gobierno fue un anuncio muy publicitado, en el cual la ayuda que se nos ha ofrecido es muy poca $40.000 pesos, y con ese monto en un mes normal del club no cubre el gasto de luz. Es muy poco pero de todos modos ayuda, enviamos los papeles que se nos ha pedido pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta”.

Y por el lado de la municipalidad Sebastián (Boldrini) siempre ha estado en contacto con nosotros. Nos ha prometido un subsidio que estamos esperando un poco más importante que el del Gobierno Provincial, la verdad es que nunca se concreta y en mi opinión personal me parece que es más factible este subsidio municipal, que lo que puede venir de la provincia”.