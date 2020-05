Algunas inmobiliarias y dueños priorizan el pago de servicios e impuestos antes que el alquiler

Aquellos inquilinos a quienes se les redujo el ingreso como consecuencia del aislamiento, van entregando dinero en la medida de sus posibilidades a las Inmobiliarias, que prefieren cubrir las facturas de servicios por los intereses

(Villa Carlos Paz) – Ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, a gran parte de la población se le redujeron los ingresos económicos, lo que hace que se prioricen necesidades. Tal es el caso de aquellas personas que deben enfrentar un alquiler y los gastos propios de los distintos servicios de los que dispone la vivienda y van entregando lo que pueden a las inmobiliarias. En ese sentido, la presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Carlos Paz, Inés Prado, indicó que por los intereses que se dan en las facturas, optan por pagar los servicios.

“Los corredores inmobiliarios con los dueños, tomamos la prioridad de pagar los servicios, si por ejemplo el inquilino tiene que pagar 8 mil pesos de alquiler, 1650 de agua, que es una de las tarifas que más se queja la gente, sumado al de electricidad, gas y demás, unos 10 mil pesos de servicios aproximado, y el inquilino me dice que puede darme la mitad de ese monto total, priorizamos eso”, comentó la presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Carlos Paz.

Y la justificación de esta medida es porque “se dijo que no se iban a cobrar intereses y nosotros los corredores inmobiliarios lo cumplimos, pero las empresas de servicios no, podemos verlo. Un día de atraso, también en los impuestos, vemos un incremento y esto lo hacemos para que los inquilinos no tengan que pagar eso”.

“La gente está padeciendo mucho el pago de las facturas del servicio del agua y cloacas, al igual que el de la electricidad”, terminó subrayando.