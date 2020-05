“Alquiler Argentina” no recortó sueldos y apuesta a reactivar el turismo luego de la pandemia con una central de reservas

Es una empresa fundada por carlospacenses. Piensan que en materia turística lo primero que se reactivará son los destinos cercanos, por eso desarrollaron una central de alquileres low cost

(Villa Carlos Paz) – “Alquiler Argentina” es una empresa que fue creada por jóvenes carlospacenses y al igual que otros sectores, también fue afectada por las consecuencias del Aislamiento, ya que trabaja con el turismo. Sin embargo desde la Pyme local, señalaron que “no se desvinculó a ningún colaborador, ni se recortaron horas o sueldos. La consigna fue clara: en las buenas y en las malas, siempre juntos para instalar a Alquiler Argentina como la primera central de reservas low cost, totalmente nacional”.

“Como a todos, la pandemia nos pegó fuerte. Los ingresos de alquilerargentina.com, como los de toda la industria turística, cayeron a cero. Un duro golpe de nocaut, que no nos dejó en la lona. Es que necesitamos a todo el equipo comprometido porque sabemos que hay miles de familias argentinas que viven sólo del alquiler turístico, y es por eso que en plena pandemia se pusieron al máximo todos los motores para crear una solución tecnológica que acelere la recuperación del sector. No hay fechas acerca de cuándo se podrá volver a viajar, una vez que se pueda, el riesgo continuará y seguirá durante un largo tiempo el distanciamiento social. La erradicación de la pandemia no es de un día para otro, y recuperarnos llevará su tiempo”, expresaron mediante un comunicado.

“Lo que primero se reactivará son los destinos cercanos, en primer lugar porque la coyuntura económica dictará presupuestos limitados. El turismo internacional tardará más en normalizarse, ya que seguramente las fronteras se abrirán muy tarde”, explicaron.

Campaña de inspiración para viajeros

Y siguieron: “Hoy los anfitriones cuentan con centrales extranjeras para ofrecer sus alojamientos en Argentina, pero debido a que operan en dólares y a la lenta reactivación que tendrá el turismo receptivo (extranjeros visitando Argentina), ya no parecen ser una opción a corto plazo para resolver el problema. Ante esta situación, Alquiler Argentina viene desarrollando una herramienta tecnológica, íntegramente desde Córdoba, con un equipo de locos dispuestos a enfrentar molinos de viento: una central de reservas low cost, simplemente de Argentina para argentinos. ¿Y qué beneficios puede aportar una empresa nacional a diferencia de las multinacionales? Pues resulta que estos emprendedores no le deben nada a nadie, mucho menos a inversores, es por eso que pueden ofrecer un servicio similar, a la mitad de costo, mucho más económico, en pesos y con facturación local”.

“¿Y eso cómo ayuda a los turistas del país que necesitan despejar el stress pero con billeteras ajustadas? Es que un menor costo de comercialización redunda en precios más competitivos y eso sin ningún costo extra para el huésped por reservar. Soñamos con que duerman en alojamientos de emprendedores, que cenen en restaurantes locales y que vuelvan a casa con una artesanía autóctona. Si bien hoy no es posible, no sólo hay que reprogramar los viajes y las ganas de viajar, y sobre todo en Argentina. Somos conscientes que el trabajo es largo y necesitamos construir junto a los dueños y administradores de alojamientos turísticos, con el objetivo final que cada turista vuelva a disfrutar de viajar”, finaliza.