Alta Gracia: Detienen a un sujeto acusado de Tenencia, divulgación y distribución de pornografía infantil

(Alta Gracia) – Nuevamente detienen a un hombre por el delito de Tenencia, divulgación y distribución de pornografía infantil. Cabe recordar que en el día de ayer miércoles, se dio a conocer de un sujeto con la misma acusación en el departamento Marcos Juárez.

En esta oportunidad fue el Fiscal de Primer turno de la Ciudad de Alta Gracia, Diego Fernández, quien dispuso la detención de otro hombre de 38 años de edad. En el procedimiento se secuestró el teléfono celular, computadora, pen drive y otros elementos para ser analizados por especialistas en informática de Policía Judicial.

Las actuaciones tuvieron comienzo con una serie de Reportes NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) proveniente desde Estados Unidos donde se alertaba sobre eventual distribución de material pornográfico con la participación de niños en un domicilio de la ciudad de Alta Gracia, el que habría sido reenviado por el imputado, pero no producido por él.

Actualmente el imputado se encuentra alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 9 (UCA) y no se descartan nuevas imputaciones.