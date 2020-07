Alumnos de primer año del Instituto Cristo Obrero realizaron trabajos experimentales 

Cerca de 30 chicos participaron de la actividad virtual denominada «Festival Experimental», por el profesor de la asignatura Ciencias Naturales-Física. Fue una iniciativa que los chicos disfrutaron en este tiempo de cuarentena, junto a sus familias.

(Villa Carlos Paz) – En este contexto de pandemia, los alumnos y docentes debieron adaptarse a la nueva modalidad de las clases desde casa, a distancia. Los chicos de primer año del Instituto Industrial Cristo Obrero realizaron un «Festival Experimental», cada uno en sus hogares con la ayuda de sus familiares. Realizaron diversos experimentos bajo el control del profesor de Ciencia Naturales – Física.

Al respecto, el profesor, Roger Naish, explicó: «Solo tuvimos dos semanas de clases, en la primera hice un diagnostico, donde les pregunte que querían aprender y la mayoría me dijeron «experimentos». Así que seguimos dando las clases teóricas y llegando al ultimo mes, llegamos todos cansados y decidí hacer algo mas entretenido».

«Así surgió la idea del Festival Experimental, todo virtual, desde la casa, con la participación de toda la familia, los chicos aprenden, investigan y se generó una unión entre todos los miembros de la familia. Participaron casi 30 chicos de primer año. Yo les pase una lista de experimentos y ellos hicieron otras nuevas que yo no les propuse, así que lo tomaron con mucho entusiasmo», agregó.

Por su parte, los chicos comentaron: «Fue algo muy divertido, porque mientras hacíamos el experimento, nos reímos mucho por la prueba error». Padres también compartieron el comentario: «Con mi hijo y sus hermanos aprendimos mucho. Fue un lindo momento en familia». Otras alumnas expresaron: «Fue muy divertido, soldamos piezas, cortamos con la ayuda de mis papa, me gusto mucho experimentar y hacer muchas cosas». Y agregaron: «Fue muy nuevo para mi, nunca hice un experimento, pero con la ayuda de mi papa probamos varios que no me salían pero hice uno que me salio».