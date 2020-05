“AMADIS” es la nueva agrupación de madres unidas por la Dislexia

La idea es crear nexos de educación inclusiva y luchar por los derechos de sus hijos

(Villa Carlos Paz) – Hace pocos días nació la Asociación Madres Dislexia Argentina “AMADIS”, que reúne a madres, cuyo fin es resguardar la integridad emocional, educativa e intelectual de los niños, niñas y adolescentes con dificultades específicas del aprendizaje, proclamando sus derechos. Tiene como tarea informar, capacitar, visibilizar y concientizar a la sociedad sobre la Dislexia, creando nexos constructivos de educación inclusiva y libre de discriminación.

“Es una meta que quería concretar hace mucho como mamá, me lo había propuesto desde el día que arranqué con el tema de la Dislexia hace diez años. Tengo grandes diferencias con DISFAM Argentina, ya que no comparto la modalidad de trabajo y estoy enfocada en otras familias que padecen serios inconvenientes con sus hijos y que sufrimos, porque por ejemplo no hay respuesta dentro del sistema educativo, no hay contención, no hay apoyo y muchos quedan en el camino abandonando la escolaridad”, comentó la fundadora, Sandra Beggino.

Sandra Beggino.

El objetivo es “unidas las madres, proclamar el derecho de nuestros hijos, protegerlos físicamente, emocionalmente e intelectualmente por las frustraciones que sufren cuando no son contemplados en el sistema y el incumplimiento de la ley, que siempre la pagan los chicos”.

Destacó por último, que la Asociación Madres Dislexia Argentina AMADIS, “es amor y representa todo eso. El logo, que lo hizo mi hija, son manos de madres que sostienen. Estoy muy emocionada por lo que tenemos. Vamos a trabajar con otras agrupaciones españolas de manera unificada y esto vuelve a reafirmar mi compromiso. El objetivo es seguir trabajando para exigir la inclusión en el sistema educativo, que se respete y cumpla la ley”.

Contacto Facebook https://www.facebook.com/Amad%C3%ADs-102053568180164