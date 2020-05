Angustiante situación de una vecina de Icho Cruz a quién, luego de sufrir 17 robos y dos golpizas, le incendiaron su vivienda y un vehículo el sábado pasado

La inseguridad y el vandalismo no cede en Punilla pese al aislamiento y la cantidad de efectivos en la calle. Y nuevamente debemos ocuparnos de ello por un hecho en Icho Cruz, no dado a conocer por la policía, pese a la gravedad de lo ocurrido.

(Icho Cruz) – El año pasado, a mediados de abril, nos ocupamos del caso de una comerciante en Icho Cruz que había sufrido la escalofriante secuela de 17 robos en dos años. En la oportunidad de la nota, Claudia Peralta, la vecina y comerciante en cuestión, exhibía en su rostro y cuerpo las huellas del feroz castigo a la que la habían sometido los delincuentes que ingresaron a su vivienda, en horas de la noche, cuando ella dormía.

Imagen de archivo de Claudia Peralta con las huellas de la paliza que le propinaron el 19 de abril del año pasado

Como consecuencia de esa seguidilla de hechos y cansada de la impunidad reinante en la zona, y además por prescripción médica, Claudia decidió vender el fondo de comercio y tratar de recuperar la normalidad y tranquilidad para su vida.

Lamentablemente sus penurias no terminaron con esa decisión. El sábado en horas de la madrugada es despertada en su actual vivienda en Villa Carlos Paz, para comunicarle que su propiedad de dos plantas en Icho Cruz, junto con un vehículo allí guardado, eran presas de las llamas producto presumiblemente de un atentado. Los bomberos voluntarios llamados por los vecinos, poco pudieron hacer para evitar que las llamas quemaran en forma total, un quincho y el automóvil allí guardado, sufriendo el resto de la vivienda daños parciales producto del humo desprendido.

Imágenes elocuentes del siniestro provocado que destruyó totalmente el quincho de la vivienda y el automotor

Llama poderosamente la atención que la investigación del suceso ocurrido el año pasado, que recayó en la fiscalía a cargo de Ricardo Mazzuchi, y la seguidilla previa de semejante cantidad de robos, no haya arrojado resultado positivo alguno. En la actualidad la dotación del Destacamento Icho Cruz, que depende de la Departamental Punilla, cuenta con la misma dotación que hace trece años, cuando la cantidad de habitantes era sensiblemente menor.

Otro hecho no menor es que, habiéndose realizado la denuncia correspondiente, desde la Departamental, nada se informó sobre el particular y Centediario se enteró por vecinos y familiares allegados a la víctima. La estadística delictual de una jurisdicción no se mide tan solo por la cantidad de hechos esclarecidos, sino también por la cantidad de sucesos ocurridos, denunciados y nunca aclarados.