Anunciaron que se suspende la edición 2021 del Festival de Jesús María

La Comisión Directiva del Festival de Doma y Folklore decidió esto pensando «en la salud de todos», según indicaron. Se había barajado la posibilidad de que se llevara a cabo en otra fecha pero también se descartó.

(Jesús María) – Debido a la pandemia del Coronavirus y luego de debatir diferentes posibilidades, la Comisión Directiva del Festival de Doma y Folklore anunció que se suspende la edición 56 que se debería realizar en enero 2021.

«Hoy no pensamos en la parte económica ni en boleterías sino que pensamos en la salud de todos. No fue fácil esta decisión pero llegamos a esto que nos parece lo más lógico. En ningún momento pensamos tirar por la borda todo el trabajo que venimos haciendo. El festival es enero cuando programan sus vacaciones, y cuando no tenés esa materia prima es difícil pensar en festival con las características de Jesús María«, manifestó Nicolás Tottis, Presidente de la Comisión a Radio Jesús María.

Luego de la Conferencia de prensa donde se hizo el anuncio, la Comisión hizo circular un comunicado en el que indicaban: «Debido a la alta convocatoria que produce nuestro Festival, hace imposible mantener un control adecuado sin poner en riesgo la salud de vecinos y turistas. Estamos convencidos que esta decisión resguardará a colaboradores, artistas, gente de campo, empresas, espectadores, gastronómicos y artesanos quienes engrandecen y dan prestigio al Festival Nacional de Doma y Folklore. Éste, no se limita solo al éxito artístico o de boleterías, sino al sostenimiento de nuestro fin solidario que recae en niños y jóvenes estudiantes de la zona».

En tanto, sobre la posibilidad de realizar algo durante el año, Tottis indicó que se evalúa la realización de eventos para invierno o primavera, como así también un show particular. Sin embargo, dijo que dependerá de la situación epidemiológica, de la existencia de una vacuna y de protocolos que no pongan en riesgo la salud.