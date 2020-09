AOITA suspendió por 90 días al delegado Mariano Cejas debido a prácticas desleales

El delegado es quien estuvo participando de instancias de negociación con el municipio, en el marco del conflicto con la empresa Autobuses Santa Fe.

Mariano Cejas, delegado Aoita.

Desde la Comisión Directiva de AOITA informaron que resolvieron suspender por 90 días como afiliado y como delegado a Mariano Cejas, debido a prácticas desleales durante la negociación con la municipalidad en el marco del conflicto con la empresa Autobuses Santa Fe.

En cuánto a los actos llevados a cabo por este delegado, desde AOITA explican que la decisión fue tomada: «Por presionar a los compañeros que trabajan en la empresa Autobuses Santa Fe S.R.L. y Recreo S.R.L. (UTE), a los fines de inducirlos a renunciar a los derechos que consagra el Art. 20 del CCT 241/75, con la promesa de gestionar el pago de haberes caídos, por una supuesta influencia política con funcionarios de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. En este contexto, Cejas les aseguró a los trabajadores ‘que si no firman la renuncia al artículo 20 del CCT y aceptaban una reducción de jornada del 50% (que no está prevista en nuestro convenio), la Municipalidad iba a retener los subsidios y NO LES IBA A PAGAR’”.

Entienden que «dichas conductas también se encuadran en las previsiones del art. 11 inciso B estatuto social de A.O.I.T.A. punto a) Inconducta notoria e incumplimiento de las obligaciones impuestas en el estatuto y c) Observar conducta manifiestamente inmoral y/o actitudes que perjudiquen el concepto de gremio». Y aclararon que todas estas prácticas desleales fueron notificadas a Cejas para que puede ejercer su derecho de defensa.

Por su parte, en lo que respecta a la decisión tomada por el Intendente sobre las empresas que comenzarán a prestar el servicio urbano de Carlos Paz, desde AOITA informaron que elevaron un pedido a las dos empresas (Emprendimientos SRL y CarCor SRL) para que les informen cómo será el traspaso de los empleados.

En ese sentido, desde las empresas le informaron que «no están en condiciones de absorber a los 60 trabajadores, sino solamente a 25 de ellos. Siempre y cuando el traspaso no se realice en los términos y condiciones del artículo 20 de nuestro convenio que dice: ‘En los casos que por caducidad de un servicio se le otorgue la línea a una nueva firma, ésta se hará cargo del personal, reconociéndole las condiciones de trabajo y derechos que tuvo en la firma anterior'».