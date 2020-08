ASHOGA adhiere al reclamo de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina

El próximo jueves 3 de setiembre, a partir de las 15 hs, UTHGRA delegación Córdoba convoca a una marcha, la que tiene por finalidad reclamar por apertura de hoteles y restaurantes. La misma se desarrollará en Villa Carlos Paz y ASHOGA participará.

(Villa Carlos Paz) – La Comisión Directiva de ASHOGA Villa Carlos Paz se pliega a la manifestación que representantes de UTHGRA delegación Córdoba realizará en está ciudad el próximo 3 de setiembre.

A través de un comunicado, desde la entidad local consideran oportuna la adhesión a dicho evento en los términos que expresa el gremio los cuales abarcan: “la restitución de derechos esenciales al trabajo y a la libertad como pueblo soberano, luego de cinco meses de cuarentena obligatoria”.

Y continúa: “Porque no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas, el sector privado se pliega a esta demanda colectiva que no busca otro fin más que retomar nuestra actividad laboral sin descuidar los protocolos, para los cuales nos hemos estado preparando durante meses.

Por último, desde la institución con sede en calle Saavedra destacaron: “Es importante destacar que esta convocatoria estará avalada en tanto y en cuanto se cumplan con todas las normas de distanciamiento social y obligatorio reglamentadas por el COE, al igual que el uso del barbijo, a fin de no deslegitimar su propósito”.