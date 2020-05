Beneficiarios de la IFE expresaron su malestar con el Correo Argentino porque se negaron a pagarles el bono

Vecinos de la ciudad de Villa Carlos Paz, a los cuales les ha correspondido asistir a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el Correo Argentino, se quejaron por la mala atención que allí reciben y por la negativa de abonarles.

(Villa Carlos Paz) – A lo largo de esta semana, largas filas de personas se pudieron observar en frente a la delegación Carlos Paz del Correo Argentino, para recibir el pago dispuesto por el gobierno nacional de los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las puertas de la entidad ubicada en avenida San Martín y Cassaffousth tiene como horario de 8 a 14 horas para la atención al público, pero algunos beneficiarios se quedaron sin el cobro a raíz de que desde la empresa decidieron adelantar el horario de cierre y dejaron a un grupo de personas sin cobrar hasta el próximo mes de junio.

“Llegamos a las 12,30 hicimos la fila como corresponde, el que tenía que cobrar era mi hijo, entró a las 13,30 estuvo por algunos minutos y salió y me comentó que no le habían pagado porque estaba fuera de horario, relato Norma.

Y continuó, “me llamó la atención porque en la puerta tiene un cartel en donde dice que la atención es de 8 a 14, por eso me volví para hablar con el cajero y preguntarle porque no le pagó a mi hijo y el empleado, de muy mala manera y sin muchas explicaciones, me dijo que ya no pagaban más y que tenía que venir en junio para cobrar.

“En ese momento pedí hablar con un superior me dijo que iba a ver que podía hacer, me cerró la puerta en la cara y nunca fue a hablar con nadie. Cuando insisto me abre la puerta y me respondió que no me iba a pagar, ahí apareció otra persona quien me hizo el mismo planteo y que volviéramos el 4 de junio para cobrar”.

En este sentido la mujer dijo que, “no estamos acostumbrados a esto porque estamos acostumbrados a trabajar, y en este momento estamos sin trabajo por la situación que estamos atravesando. Hubo más gente que también se quedó sin cobrar que vamos hacer hasta el 4 de junio si no tenemos plata, nos vamos a morir de hambre”.