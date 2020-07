Cantantes de shows presentaron carta al Intendente para pedir por su situación

Plantearon que un bar de la ciudad brindó un show en vivo, actividad que no está autorizada. Pretenden hacerlo con autorización y con un protocolo a seguir

(Villa Carlos Paz) – La situación de los animadores y cantantes que brindan shows en hoteles, restaurantes y diversos espacios de entretenimiento, ya no da para más. No pueden hacer frente a los gastos que tienen en su vida diaria, porque no tienen ingresos económicos, ya que su fuente laboral está frenada por la pandemia. En ese sentido, este viernes 24 de julio se presentaron en el municipio para entregar una carta al Intendente, planteando su realidad y señalando algunas sugerencias para poder activar un protocolo que les permita volver al escenario.

“Algunos de nosotros con experiencia de más de 20 años, nos dedicamos a trabajar con contingentes de turistas, a la gorra o con sobres en las mesas, en diferentes lugares, mayormente en hoteles, siendo este trabajo para la mayoría, nuestro único ingreso. La mayoría de nosotros vivimos una situación realmente desesperante, debiendo alquileres, servicios, enfrentando patologías crónicas, esperando familia, manutención de hijos, entre otras situaciones”, señalaron los cantantes Claudio Araoz y Germán Sola, en representación de colegas.

Por este motivo “apelamos a que nos permitan desarrollar nuestro trabajo, a la gorra con sobres en las mesas, en lugares como bares, pub, parrillas, que ya tengan incorporado el protocolo vigente y al cual sumaríamos un protocolo para poder actuar. Sugerimos algunos puntos a modo de ejemplo e idea, que se aplicó en Uruguay para espectáculos en vivo, dispuestos nosotros a acatar el protocolo que se nos indiquen para nuestro cuidado y el de los presentes”.

Destacaron que en Carlos Paz hubo un bar que presentó un show con un cantante en vivo. “Nos parece bien que el local lo quiera hacer, que dé la oportunidad. Lo que pretendemos es hacer las cosas bien, que no tengamos trabas en el futuro, porque sabemos que no se puede. Enoja que si uno puede hacerlo, tendríamos que hacerlo todos, nosotros nos comunicamos para preguntar si se podía hacer, y nos dijeron que no y que mandarían a los inspectores”.

Las sugerencias de los cantantes autoconvocados para poder iniciar sus presentaciones son: “Antes de comenzar la actuación el cantante comunica al público que no se puede levantar de sus asientos para bailar, ni querer participar cantando del show activamente o realizar karaoke; tendrán en las mesas sobres previamente desinfectados para aquellos que sin ninguna obligación deseen colaborar al estilo llamado «gorra»; distancia del cantante al público no menor de 4 a 5 metros; entre cantante y cantante 2 metros de distancia, no superando la cantidad de 2 cantantes; el show tendrá una duración máxima de 2 hs (con 1 o 2 intervalos) no pudiendo extenderse más allá de las 00 hs; en esta primera fase no realizar Karaoke; no compartir micrófono y el uso de alcohol para rociar micrófono y manos”.