Cáritas realiza una campaña de alimentos y frazadas

(Villa Carlos Paz) – En el marco de la crisis económica, Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen realiza una campaña de frazadas y alimentos no perecederos. Durante todo el año la organización ayuda a gente que lo solicita y durante esta pandemia su trabajo se intensificó.

Adriana Pereira, Coordinadora de Cáritas Parroquia Nuestra Señora del Carmen, expresó a Centediario: «Hacemos una campaña para que la gente nos done alimentos y frazadas, porque hay gente que ya nos está pidiendo». Los interesados en colaborar se pueden comunicar a los números 3541-423797 / 3541525661.

«Seguimos trabajando igual, con la gente que siempre ayudamos. Y además estamos dentro de la Red de Acción Social de la Municipalidad, con mi número de teléfono ya que vivo cerca de la parroquia. Les tomo los datos a estas personas que me piden ayuda y yo se los envío todo a la Municipalidad. Además yo también le doy desde la parroquia alimentos, cosas que nos donan a nosotros», detalló.

A su vez, comentó: «Hay gente con necesidad de todo, no solo alimentos, también medicamentos y nosotros tenemos una doctora que colabora con la parroquia. Estamos trabajando prácticamente las 24 horas de lunes a lunes». Y agregó: «El domingo entregué bolsones a cuatro familias, de Carlos Paz y Tanti, gente que estaba bien económicamente pero ahora no pueden salir a trabajar y no tienen para salir. Está bastante complicada la situación, se están generando falencias muy grandes. Hay familias que no están catalogadas en las ayudas económicas del Gobierno Nacional y se les complica mas».

Por último, expresó: «Ahora no recibimos ropa ni calzados, porque estamos sin recursos para lavarlas, algo que siempre acostumbramos a hacer cuando lo recibíamos».