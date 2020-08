Choperas: Un reclamo que parecen no escuchar los que tienen que escuchar

Hace tiempo que los vecinos vienen reclamando por las condiciones en las que viven las personas que eligen estos lugares porque no tienen un techo. Reclaman en el municipio, pero el tiempo pasa y todo sigue igual.

(Villa Carlos Paz) – Cada vez más son los reclamos que se escuchan acerca de las condiciones en las que están las choperas ubicadas frente a la Plaza del Avión. Se ha convertido en un lugar donde gente que no tiene un techo elige para dormir y cubrirse de las bajas temperaturas, pero también se ven cosas que preocupan.

Pero al parecer, los que tienen que escuchar, no escuchan, o mucho peor, hacen oídos sordos a estos reclamos, que fueron presentados en la Municipalidad si respuesta hace ya mucho tiempo

Muchos vecinos se preguntan ¿Qué esperan? ¿Qué pase algo grave para que actúen? Y esa pregunta está justificada en lo que han visto al pasar por allí. «Esto parece un aguantadero ya. Yo pasé el otro día y mientras a metros había nenas entrenando en el Club de Pesca, se veía en las choperas gente desnuda y en un estado que preocupaba. Yo ya hice las denuncias, porque esto es jurisdicción de la Municipalidad. No se que esperan, que suceda algo, que violen o maten a alguna chica», escribió hace unos días un lector de Centediario, a causa de lo que le tocó ver al pasar por allí.

El tema no radica en esa gente que tiene que ir a ese lugar porque no tienen un techo donde dormir, sino en qué pasa con Desarrollo Social que no actúa al respecto. ¿No sería lo más correcto que los trasladen a algún lugar digno para un ser humano?, porque no hace falta mucho para darse cuenta que esa gente vive de una manera infrahumana.

«La realidad dice que ahí va a pasar algo», dice el vecino y esa frase preocupa, pero parece que no le hace ruido a quienes les tiene que hacer ruido. ¿Qué está pasando? … Una pregunta sin respuesta desde hace tiempo.