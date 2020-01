Comenzó a funcionar una Escuela de Hockey Social en Las Rosas Centro

La idea es que todos puedan acceder a aprender a jugar este deporte. La cuota es mínima y están en marcha todas las categorías

Profesora Yanina Sánchez

(Villa Carlos Paz) – Hace aproximadamente un mes, una vecina y profesora de barrio Las Rosas Centro decidió comenzar con una Escuela de Hockey Social en el centro vecinal, con la idea de que todos los niños, jóvenes y adultos puedan aprender el deporte.

“Hace un mes comenzamos con esta iniciativa porque no hay escuelas de este tipo, más sociales y pudieron ingresar muchos chicos a aprender. Lo hago con mucha pasión, disfruto y los niños me encantan, así que estamos felices”, indicó la profesora Yanina Sánchez.

Y siguió: “Todo esto surge porque hace mucho tiempo alguien me invitó a jugar este deporte, no tenía ni idea de que se trataba hasta que decidí estudiarlo. Pensé que si me gustaba, iba a enseñarlo. Volví a vivir a la ciudad y dije por qué no abrir una escuela en mi barrio, donde me crié, y así fue que surgió la propuesta”.

La idea es que los niños “no estén en la calle y puedan hacer un deporte. Es mixto y están todas las categorías, también estamos jugando con mamis y esperamos que se sigan sumando. Hay una cuota mínima de 400 pesos, hoy hacerlo en cualquier lugar es muy caro, y lo que quiero es que todos puedan concurrir”.

Los horarios de apertura de verano son los miércoles y viernes de 18 a 21.30 hs en el centro vecinal Las Rosas Centro.