Comerciantes de distintos rubros convocan a una caravana reclamando la Emergencia Turística y revisión de tasas e impuestos

Piden que se revea el pago de ciertos impuestos y que no se retire la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción

(Villa Carlos Paz) – Comerciantes, hoteleros, gastronómicos, empleados de diversos rubros, convocan a una caravana para este viernes 3 de julio a las 11.45 hs, con el fin de reclamar la emergencia turística en la Provincia y a nivel local. El punto de encuentro es en la costanera, más precisamente en el lugar donde se encuentra emplazado el monumento al general Juan Bautista Bustos.

“Con esto de estar hace más de cien días parados y los inconvenientes en pagar los impuestos, y por lo que se viene, que lo más seguro es que vamos a tener 200 días, queremos que se declare la Emergencia Turística en la Provincia y en el municipio. Sabemos que la solicitaron otros destinos turísticos, como el caso de San Carlos de Bariloche, donde la gobernadora declaró la catástrofe turística de la Provincia, como sucedió en el 2011”, señaló el hotelero César Weller.

Esto implicaría “ciertos beneficios, que no son locuras, son esenciales, como rebajas en Ingreso Brutos, IVA, servicios, hoy se pagan tarifas básicas que no se utilizan, son cuestiones que se pueden rever. Y otra de los puntos es que al gobierno no se le ocurra como se dijo en algún momento, sacarnos la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)”.

La convocatoria “es abierta, surgió de comerciantes autonvocados, propietarios de tiendas, de gastronómicos, hoteleros, transportistas, se está sumando muchísima gente. Queremos mantener la fuente laboral de los empleados, la mayoría lo está sosteniendo de la mejor manera posible, haciendo malabares. No estamos representando a ninguna Cámara ni Asociación, esto es cien por ciento autoconvocados, es un problema que estamos travesando todos, ya que Carlos Paz vive del turismo”.