Como es enfermera la dueña del departamento que alquila no le cobrará durante dos meses en agradecimiento

La enfermera se desempeña en un hospital de Bahía Blanca. La idea de esta joven es general una cadena de favores, por lo que decidió que lo que no le dé a la mujer para el alquiler se lo dará a otra persona que necesite.

(Bahía Blanca) – Una mujer decidió no cobrarle el alquiler a su inquilina que es enfermera en un hospital de Bahía Blanca en forma de agradecimiento por el trabajo que realiza en esta época de pandemia de coronavirus.

Mayra Berón, tiene 32 años y contó a Cadena 3: “Como todos los meses, ella (Mercedes Fonseca) me manda la luz y yo le adjunto el alquiler y esta vez cuando me escribió yo estaba de guardia en el Hospital Municipal y cuando me escribe le dije, quédate en tu casa, espero que te estés cuidando porque yo no puedo”.

Y agregó: “Yo hace dos años y seis meses que le alquilo y ella nunca supo que era enfermera y cuando se lo comenté me dijo que por dos meses no le pague el alquiler en modo de agradecimiento por mi labor”.

“Me re sorprendió y estoy re agradecida así que quedamos con Mercedes de que lo que no estoy dándole a ella en modo de alquiler se lo voy a dar a otra persona que lo necesita para pagar el alquiler”, siguió.

La idea de Mayra es generar una cadena de favores para “mermar la mala onda que rodea a la Argentina”.