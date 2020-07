Concejal solicita la emergencia del Transporte y la intimación a la empresa de cumplir el contrato

El objetivo es que se restituya el servicio. Apuntó a que ante el incumplimiento se rescinda el contrato celebrado entre el municipio y la empresa

(Villa Carlos Paz) – El concejal Gustavo Molina del “Frente CAPAZ” presentó un proyecto en el marco de la problemática del servicio de transporte urbano de pasajeros, que lleva más de cien días sin funcionar. El objetivo es declarar la emergencia e instar a la empresa que brinda el servicio en nuestra ciudad, que resuelva el conflicto y vuelva a prestarlo.

“Al día de la fecha no se tiene información precisa del reinicio de actividad del mismo. El servicio de transporte urbano local prestado por la empresa de transporte Autobuses Santa Fe, no cumplimenta el contrato y además, está violando clausulas. Todo esto impacta directamente en los vecinos que utilizan este medio de transporte para trabajar o para realizar distintas actividades personales. Los sectores populares, quienes no teniendo otro medio de movilidad, se ven más perjudicados por el incumplimiento empresarial”, destacó el concejal.

Planteó que el “artículo 46 de la Ordenanza 4678 y la cláusula 8° del contrato, establece que cuando mediaren circunstancias que determinen la interrupción total o parcial por más de veinticuatro (24) horas o irregular prestación de los servicios, cualquiera sea la causa que las motive y sin perjuicio de la aplicación de las otras disposiciones que regulen el caso, la Municipalidad podrá asumir directamente o por terceros la prestación de los mismos a fin de asegurar su continuidad por cuenta y cargo del concesionario. En tal supuesto podrá incautar temporariamente los vehículos, infraestructura, equipos y demás medios afectados a la prestación de los servicios en forma directa y sin necesidad de orden judicial”.

El objetivo del proyecto es declarar la “Emergencia del sistema del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y que además, el municipio intime a la empresa Autobuses Santa Fe S.R.L, a que en 48 hs restablezca el servicio urbano de pasajeros, según lo establece el contrato N°332/2007. Y en caso de incumplimiento, dé por rescindido el contrato y se cree un Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Emergencia, que funcionará hasta que se llame a una nueva licitación. Dicho sistema de emergencia debería ser conformado con los transportistas de la ciudad (transportes de turismo, escolares) que deberán ser convocados por el municipio”, finalizó.