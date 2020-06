Concejales de la oposición piden respuestas ante la aparición de un vehículo municipal que encontraron incendiado en Córdoba

Se dio a conocer la situación a través del Boletín Oficial y se presume, según lo que dice el decreto, que el auto de la flota municipal pertenecería al área de Recursos Humanos, a cargo de Roberto Buzzurro

(Villa Carlos Paz) – Los concejales de la oposición Carlos Quaranta de “Carlos Paz Inteligente”, Jorge Lassaga de “Carlos Paz Somos Todos”, Daniel Ribetti de “Carlos Paz Despierta” y Gustavo Molina del bloque “Frente Capaz”, presentaron un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de que se brinde información sobre una situación que salió publicada en el Boletín Oficial en marzo.

Según lo indican los ediles mencionados, la intención es que se aclare por qué apareció en la ciudad de Córdoba, un vehículo Chevrolet Corsa perteneciente a la flota municipal, completamente destruido por incendio.

En este sentido, el concejal Quaranta comentó que a fines de marzo, “cuando comenzaba el Aislamiento Social Obligatorio debido a la pandemia, el Departamento Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 131/DE/2020 (de fecha 28 de febrero), donde ordena una investigación administrativa dentro de la Dirección de Recursos Humanos por la aparición de un vehículo municipal totalmente destruido por incendio, en la ciudad de Córdoba”.

En el proyecto presentado, una de las explicaciones que brindan los ediles es que si bien “no se encuentra expresamente establecido en la Estructura Orgánica Funcional del Departamento Ejecutivo (Ordenanza N° 6.550), de los conceptos y definiciones esgrimidos en el decreto N° 131/2020, se entendería que al momento de los hechos, habría sido la Dirección de Recursos Humanos el área responsable del uso y la custodia del vehículo de la flota municipal totalmente destruido por incendio y que apareciera en estas condiciones en la ciudad de Córdoba”.

Preocupado Quaranta señaló que según se desprende del decreto, “las autoridades se enteran de que el vehículo se había incendiado en Córdoba, por el aviso que reciben de la Unidad Judicial de dicha ciudad, y ante el hecho no logran determinar a priori si el vehículo estaba en uso oficial, quien o quienes estaban autorizados para el uso o si debía estar guardado. Al no poder aclararse la situación se realiza la denuncia judicial por supuesta sustracción de vehículo. Creemos que sería grave que el Poder Ejecutivo Municipal no pueda llegar a esclarecer la situación administrativa y deslindar las responsabilidades frente a estos hechos, tratándose de un vehículo que es patrimonio del Municipio”.

En uno de los puntos del pedido de informe, se destaca “que habiendo tomado conocimiento de este hecho, manifiesta el Director de Recursos Humanos (Roberto Buzurro) que procedió a recabar información interna en relación a dicho rodado, manifestando que no se pudo determinar el uso y tenencia respecto del personal autorizado”.

Por otra parte, hace unas semanas, el edil de “Carlos Paz Inteligente”, presentó un pedido de informe “acerca de la flota municipal para que todos podamos conocer cuáles son los vehículos municipales, qué tareas tienen asignadas, quiénes están autorizados a conducirlos y, fundamentalmente, cómo se controla que estén haciendo lo que deben hacer y no nos encontremos con maquinaria trabajando en un lote privado o, como en este caso, con un vehículo incendiado en la ciudad de Córdoba”.