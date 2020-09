Confusa situación en el diagnóstico de salud de la beba de San Antonio con sintomatología de coronavirus

Ludmila es una beba de 8 meses que la semana pasada le hicieron un test por considerarla posible de Covid-19, pero finalmente tenía una infección urinaria.

(San Antonio de Arredondo) – Melody es la mamá de Ludmila, la beba de 8 meses de San Antonio de Arredondo que la semana pasada, le hicieron una serie de estudios ante la sospechosa de Covid-19.

La menor, que tenía temperatura superior a los 39 grados, fue atendida en principio en el dispensario de San Antonio, luego en el hospital Gumersindo Sayago y por último en el hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

En Carlos Paz, los médicos la hisoparon porque adujeron que los síntomas eran compatibles a Coronavirus, en tanto que en el hospital de Niños los profesionales descartaron dicha patología y confirmaron que la niña tenía una infección urinaria.

Además, ha pasado una semana y los resultados del hisopado no aparecen. Según se conoció, quienes llenaron la planilla de datos en Carlos Paz habrían cometido un error en la anotación del DNI de Ludmila, por lo que aún no están los mismos y por lo tanto, la familia continúa aislada.

Melody Fernández, en diálogo con Centediario contó la odisea por la que están atravesando: “El martes pasado mi nena empezó con mucha fiebre tenía picos de 39,5 lo comenté con la familia y como le están creciendo los dientitos quizás era eso. Al otro día seguía igual, consulto con su pediatra en el dispensario de San Antonio y me recomendó que si seguía con fiebre que esperara un día más y que la llevara al hospital de Carlos Paz”.

Y continuó: “El viernes fui al hospital y la doctora que me atendió me hizo pasar directamente a la zona febril, mucha importancia no le di, pensando en que era el protocolo por la fiebre tan alta que tenía. Entramos y sin decirme nada empieza a tomar datos y leo en la planilla que decía ‘caso sospechoso de Covid-19’ le pregunto y me dicen que la iban a hisopar porque no tenía otro síntoma y a mí nunca me preguntaron porqué la nena estaba en ese estado”.

«Me hicieron esperar afuera del hospital porque por protocolo no podes quedarte adentro. Estuve una hora esperando el resultado del análisis en la parada de colectivo que está sobre la vereda del hospital. Cuando me entregaron el análisis me dijeron que estaba todo bien, no tiene tos, los pulmones están limpios sólo tenía la garganta un poco roja y que teníamos que concentrarnos en eso porque seguramente era Covid, me lo re aseguraron”, manifestó Melody.

«Me mandaron a mi casa y me pidieron que no le comente a nadie por seguridad mía, de los vecinos y por la discriminación y que no tuviera contacto con nadie hasta que estuvieran los resultados, en 48 horas el que me iban a pasar por mail. Me vine a mi casa, mi hija seguía con fiebre y temía que le podría agarrar una convulsión por su estado. El sábado la llevo al dispensario de San Antonio y el médico me dijo que el análisis está alterado que no estaba como me habían dicho en el hospital de Carlos Paz. A todo esto ya había circulado el audio de mi mamá que aseguraba que Ludmila tenía el virus. Gracias a ese audio se enteró la intendenta de San Antonio que me ofreció los servicios para llevarla a Córdoba. En el hospital de Niños me preguntaron porqué le hicieron el hisopado, les dije por la fiebre alta y no le encontraron otra cosa, me aislaron por el protocolo por estar el hisopado en curso, volvieron a hacer análisis de sangre, de orina, ecografía, lo que tenían que haber hecho desde el principio y no lo hicieron, cuando estuvieron los análisis dieron con que tenía una infección urinaria”.

A todo esto Ludmila y su mamá permanecieron algunos días más en el hospital de la ciudad de Córdoba, hasta tanto la beba mejorara en su estado de salud y a la espera del resultado del hisopado. “La bebé estuvo internada hasta ayer por la tarde, mejoró con los antibióticos y le dieron el alta pero estuvimos a punto de seguir en Córdoba porque no teníamos los resultados del hisopado, si fuera por los médicos que hicieron una movida con la gente de infectología y pudieron darme el alta para seguir el aislamiento en casa”, agregó.

Finalmente, “el lunes por la tarde los médicos empezaron a buscar por sistema el archivo del hisopado no por DNI sino por nombre y ahí se dieron cuenta que estaba mal anotado el documento. Cuando cargaron los datos en Carlos Paz cambiaron un 9 por un 5 este lunes ingresó el test de hisopado a sistema y seguimos esperando el resultado y aislados”.