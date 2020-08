Conmovedora carta del hombre que perdió a su señora e hija en el incendio de Bialet Massé

Luego del incendio sucedido esta semana en la localidad de Bialet Massé, que se cobró la vida de una mujer y su hija, se conoció la carta abierta de Antonio Valentín Ochoa, el hombre que lo perdió todo.



(Bialet Massé) – En un voraz incendio domiciliario, Vanesa Cassinelli 47 años y su hija Victoria de 9, perdieron la vida en el trágico siniestro de la vivienda ubicada en calle Hipólito Irigoyen sin número y Suncho Huayco de la localidad de Bialet Massé. Del incendio pudo salir un joven de 22 años, hermano de la pequeña e hijo de Vanesa y los bomberos rescataron a una menor de 9 años.

Antonio Valentín Ochoa, padre de la menor y pareja de la mujer, escribió una impactante carta abierta en su perfil de Facebook que se viralizó en las últimas horas: “El comienzo de una historia sin fin: 24 de mayo de 2010, hacía un tiempo vivía en Carlos Paz. Sábado mediodía, como era de costumbre, en mi auto fui a Cosquín a jugar al fútbol con los amigos, a la salida en el Barrio Mercantil pasé por la casa de una amiga que cumplía años ese día. Salió su hermana, contándome que ella no estaba, pero estaban preparando todo, que viniera. Carlos Paz estaba lejos, pero una fuerza extraña evitó que dudara, así que a la ruta salimos, en unas horas estaba de regreso, había muchos invitados, los mire y entre todos estaba ella, de pantalón vaquero blanco, camisa negra, campera marrón«.

Antonio Valentín Ochoa

«La conocía de muchas charlas, cervezas, en carpa de artesanos de Bialet Masse, cuando iba a visitar esta amiga, la que ahora cumplía años, pero jamás la había mirado, no así… como ahora podía verla”.

Fue irrespetuoso, pero ni a la cumpleañera saludé, fui hasta ella, la tomé de la mano y la invité a bailar. De la mano la lleve a buscar una cerveza, no quería que nadie, ni nada, me la quitara, soy tímido, aunque no parezca, esa noche estaba decidido.«

«Nos sentamos, le confesé que era hermosa, que no lo había notado antes, nos sentamos a comer tacos mexicanos, coincidíamos que estaban riquísimos, la tomé de ambas manos, la miré a los ojos y le confesé que estaba buscando desesperadamente madre para mi primera hija y que acababa de encontrarla». «Acostumbrada a esos cuentos imagino, me miraba y preguntaba nuevamente, si era verdad, lo que le decía, yo afirmaba sin ningún lugar a duda«.

«Tenía un largo viaje de regreso, ya me había dormido viajando en otra oportunidad así que le di mi número de teléfono, pidiendo por favor que lo pensara, que me llame si estaba de acuerdo.

Al día siguiente, me despertaba el teléfono, era ella que no había podido dormir, quería hablar, que salía para mi casa, cuando llegó, en aquel Ford ka rojo, bajó, en su caminata hacia mí, no pude evitar arrodillarme convencido de lo que le había dicho la noche anterior. Era lo que quería y me abrazó.

No sé porque, pero quiero darte esa hija, no sé qué me pasa, no sé si fueron los tacos o la cerveza, la verdad que no sé qué pasó, pero estoy con el deseo inmenso de decirte que sí, que estoy de acuerdo, que quiero darte esa hija, sellando aquel acuerdo con un abrazo, besos, lágrimas de felicidad, gran felicidad, como si en el universo alguien estaba organizando lo sucedido… Ahora sé que así fue”.



Antonio Valentín Ochoa, El “Profe”, fue un destacado boxeador profesional que contó con un récord de 46 peleas, 21 ganadas, 23 perdidas y dos empates, en varias oportunidades peleó fuera del país en la categoría super liviano y su último combate fue el 30 de marzo del 2012, luego de eso fue profesor de centros educativos y en escuelitas de fútbol.