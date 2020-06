Coronavirus: Punilla tiene un solo caso positivo activo y continúa sin tener contagio comunitario

Así lo informó la Directora del COE Punilla. El único caso activo de COVID-19 en Punilla es una persona con buen estado de salud, que realiza el aislamiento correspondiente en su domicilio.

Hospital Domingo Funes

(Punilla) – El Centro de Operaciones de Emergencias, a través de una nueva disposición, prohibió el ingreso desde la ciudad de Córdoba y localidades de otros departamentos, al Departamento Punilla, permitiendo solo la circulación dentro de cada departamento. Ante esto, vale destacar que Punilla sigue sin tener contagio comunitario de COVID-19. A la vez que solo tiene un caso positivo de COVID-19 activo, de una persona que transita la enfermedad en buen estado de salud.

En este sentido, la Directora del COE Punilla, Sonia Nievas, explicó: «En Punilla nos queda un caso activo, que no se ha negativizado, de una persona que no está internada ni está en riesgo, termina la enfermedad en buen estado de salud en su domicilio«. Y aclaró: «Punilla no tiene caso comunitario, es todo zona blanca, tanto Punilla como Cruz del Eje y los cuatro departamentos de Traslasierras».

Sonia Nievas- Directora del COE Punilla y del Hospital Domingo Funes

A su vez, destacó,: «No hay que relajarse, hay que seguir tomando las medidas de precaución, nos tenemos que seguir cuidando y cuidando al otro. Debemos tener responsabilidad social. Va a llegar el momento del turismo regional, por ahora solo se puede por Departamento».

Respecto a la situación de Córdoba Capital, explicó: «El trabajo es muy intenso para realizar las contenciones que logramos, va mucha cantidad de profesionales, equipo de trabajo de cientos de personas. Por eso debemos cuidarnos y cuidar a los demás».