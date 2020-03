COVID-19: Concejal propone recortar el salario de funcionarios de la planta política para crear un fondo específico

La idea es retenerles el 50 por ciento del sueldo de abril a toda la planta política y direccionar el importe a una cuenta especial

(Villa Carlos Paz) – Ante la pandemia que debe enfrentar el mundo y el impacto que produce, a nivel local la concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Natalia Lenci, presentó un proyecto que propone recortar un 50 por ciento el sueldo de abril de los funcionarios de toda la planta política de Carlos Paz.

El objetivo es crear una cuenta especial destinada a enfrentar las consecuencias que genera el Coronavirus. La concejal especificó que ese dinero sería utilizado para medidas consignadas a enfrentar la emergencia sanitaria y económica que se desprende de la misma.

La ordenanza exceptuaría a “los funcionarios y autoridades superiores de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y personal afectado de manera directa a la emergencia sanitaria. En el proyecto se invita también a otras entidades prestadoras de servicios públicos, directores y gerentes de empresas del Estado a que realicen donaciones voluntarias en la cuenta que se crearía a tal fin”, concluyó.

Cabe destacar que el Concejo de Representantes de la ciudad está adherido al decreto de receso administrativo nacional hasta el 31 de marzo. Ante la presentación de proyectos, se debe convocar a Sesión Especial, la que debe contar con tres firmas para realizarla. Igualmente el organismo se encuentra en guardia telefónica pasiva.

N de R: Desde ya que en las actuales circunstancias la propuesta es interesante pero, dada la dificultad de tratamiento inmediato, es de difícil implementación en poco tiempo. Lo que no dice la concejal, es que va a hacer ella con el 50 % de su sueldo que pensaba donar, si la medida no se trata o no se aprueba. Fresco está en la memoria de los vecinos, la cantidad de voces de políticos que se levantaron en contra del aumento para la planta estatal en el presupuesto vigente, pero no tuvieron ningún prurito a la hora de pasar por ventanilla a cobrar. Quizás lo más conveniente, para predicar con el ejemplo, sería que la concejal abra una cuenta, deposite el 50 % que iba a donar, invite a sus correligionarios y a todo el arco político a imitarla en forma voluntaria y sea una ONG o la Defensoría del Pueblo, la que administre y defina el destino de lo recaudado