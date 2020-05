COVID-19: Dolor y denuncias de una mujer por la muerte de su padre e irregularidades del hospital Italiano

El hombre vivía en Bialet Massé con su mujer. Se hizo atender por un dolor intestinal en la clínica Punilla y lo derivaron para una cirugía al hospital Italiano, allí contrajo COVID y murió a los pocos días. Su familia denuncia irresponsabilidad de la institución ante el protocolo sanitario.

(Bialet Massé) – Con su voz quebrada por el dolor, Alejandra Rojas comenzó a relatar la lamentable y triste historia que les tocó vivir, y que terminó con la muerte de su padre. Los papás de la mujer vivían en Bialet Massé y estaban allí haciendo la cuarentena. “Mi padre comenzó con algunos problemas intestinales, buscamos todos los medios para no traerlo a Córdoba, ya que ellos se hacían atender por PAMI en el Italiano. Un amigo de mi hijo que trabaja allí me dijo que evite llevarlo porque había COVID. Como no lo querían atender en ningún lugar y él ya no daba más del dolor, lo llevamos a la sucursal que tiene el Italiano bajo convenio en Carlos Paz, que es la clínica Punilla”.

En este lugar, le diagnosticaron un problema intestinal “pero nos dijeron que no lo podían atender y que lo debían trasladar a Córdoba. Cuando llegó al hospital Italiano nos dijeron que lo tenían que operar, lo hicieron, salió de la cirugía, quedó en estado reservado y a los cinco días comenzó con fiebre, le hicieron una tomografía y vieron que en su pulmón izquierdo tenía un edema, que podía ser neumonía o sobrehidratación. En ese entonces veníamos viendo un par de irregularidades, lo diagnosticaron mal, y no sé si nunca se les ocurrió darse cuenta, en un hospital que ya tenía más 30 pacientes con COVID; el jueves 30 me comunicaron que le iban a realizar el hisopado, dio positivo y el viernes a las 16 hs falleció”, expresó.

Y siguió: “Lo cuidábamos mi hermana y yo, que ella dio positivo, y a la vez contagió a sus hijos y también lo cuidaba mi hija. La atención nos pareció ineficiente, gente que no tenía experiencia, médicos jóvenes, un par de veces apareció el jefe de cirugía, pero creo que fue porque era su hija médica la que lo operó a mi papá; había cuestiones básicas que la enfermeras no podían solucionar y tenían que llamar a otros. En un momento le tenían que hacer a mi padre una ecografía, y lo trasladaban sin ninguna protección; justo nos cruzamos con una persona con COVID que iba en una camilla y lo llevaban al mismo lugar que mi padre a hacerse el estudio, así que tuvimos que parar por eso, solo ahí vi que estaban protegidos algunos”.

“En otros espacios, algunas enfermeras usaban el barbijo y guantes y otras no, los que servían la comida, la mayoría no contaba con nada de esto y a los camilleros los vi colocarse el barbijo casi en los últimos días. Un día ingresó un cerrajero dijo que no había personal y que él iba a solucionarnos el problema de que no había luz; le dije que no estaba con las medidas de protección y me contestó que era eso o no había otra, y este hombre estuvo por distintas habitaciones, incluso en la Sala de Oncología y así como esta situación, hubo un montón”, comentó.

Detalló que en los baños “no había papel, ni jabón, ni tenías acceso al alcohol y el ingreso al Hospital era libre, nadie controlaba. Según ellos cumplían con el protocolo, pero eso quizá pasaba en un área, no era que todo el personal de salud estaba protegido, nosotros lo veíamos. Los pacientes con COVID estaban en el mismo edificio, el primer piso se infectó y por eso a mi papá lo trasladaron al quinto, como son viejos, los trataban así”.

En este sentido, Alejandra también contó que se contactaron familiares de otros pacientes para expresarle que coinciden en el punto de que la institución se manejó con muchísima irresponsabilidad ante la circulación del virus, ya que se dieron muchas irregularidades.