Defensoría del Pueblo atiende reclamos por cambio de medidores de la Cooperativa Integral

Usuarios de Carlos Paz comunicaron su preocupación ante el pedido de la Cooperativa de cambiar los medidores a un costo alto. La Defensoría advierten que la solicitud no está autorizada y el vecino debe reclamarlo.

(Villa Carlos Paz) – En las ultimas semanas, vecinos de la ciudad recibieron una solicitud de la Cooperativa Integral de cambiar el medidor de agua a un costo alto. Esta preocupación llegó a la Defensoría del Pueblo, quien explica que el pedido de la Cooperativa no esta autorizado.

Tomas Rueda, abogado de la Defensoría del Pueblo, explicó: «Esta situación que vivenciamos en estos días, con gente muy molesta por el pedido del cambio de medidores con costos altos, nosotros ya la conocíamos y la venimos trabajando desde el año pasado. Muchos usuarios nos hablaron preocupado, lo primero que hacían era pedir información porque la Cooperativa no informa».

Tomas Rueda – Abogado de la Defensoría del Pueblo

Al respecto, detalló: «Es cierto que los medidores tienen su tiempo útil, entre 7 y 10 años, luego de ello hay que cambiarlo por una cuestión de eficiencia. Ahora bien, esto no quiere decir que la Cooperativa decida qué tipo de medidor instalar y cual es su precio, para eso hay un procedimiento establecido en el reglamento de usuario que debe ser respetado».

A su vez, aclaró: «La Municipalidad, debe autorizar el cambio de medidor, y no lo ha hecho, nosotros le enviamos un pedido de informe y nos aseguró que no fue así. Entonces la cooperativa decidió de forma autoritaria que estos son los nuevos medidores que la gente deben instalar, cuyos costos son muy elevados, entre 15 mil y 20 mil pesos».

«El vecino que se pregunta si debe pagarlo o si esta bien el pedido de la Cooperativa, esta mal, la Cooperativa no puede hacerlo, no puede sin respetar las normas jurídicas, independientemente del conflicto de la Municipalidad y la Cooperativa, no es legal lo que hace», agregó. Y señaló: «A la Municipalidad le solicitamos que analice las posibles sanciones, nosotros creemos que están dado los elementos suficientes para que la cooperativa sea sancionada porque está obrando de forma contraria al derecho».

Por último, recomendó: «Le sugerimos a los vecinos que vengan a la Defensoría del Pueblo, porque lo acompañamos en el transcurso de su reclamo, le damos la debida contención, vamos a trabajar hasta que sus intereses sean respetados. Estamos en la oficina de lunes a viernes de 8 a 14 horas».