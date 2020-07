Denuncian el mal estado de los vehículos de Seguridad Urbana que ponen en riesgo a los empleados que los conducen

Un empleado municipal, motorista del área de Seguridad Urbana municipal, formuló una grave denuncia en cuanto al estado de los vehículos que se utilizan para patrullar la ciudad. Sobre el particular un fuerte cruce con uno de los responsables del área.

Foto Archivo

(Villa Carlos Paz) – En las últimas horas tomó estado público la queja realizada por un empleado municipal del área de Seguridad Urbana, en cuanto a las condiciones en las que deben realizar sus tareas y por el trato que tienen de parte de algunos de sus superiores, en la municipalidad de Villa Carlos Paz.

El caso en cuestión tiene como protagonista a Matías Rubiolo, con más de cinco años de antigüedad en la municipalidad, quien se desempeña en el área de Seguridad Urbana, en la sección motorizada, que contó la crítica situación en que se encuentran los vehículos que a diario deben conducir, de los riesgos que corren y de la poca importancia que le dan sus superiores al trabajo que ellos realizan.

Matías Rubiolo

En su declaración el empleado manifestó que «soy motorista del área de tránsito en la municipalidad de esta ciudad, manejo una moto durante 7 horas. La dirección y la población se debería informar sobre el estado de los vehículos que están en servicio, las motos desarmadas en un taller, otras con pérdida de aceite, sin frenos o chocadas», comentó el joven.

Y agregó, «todos los días nos arriesgamos por $18. 000 pesos. Sinceramente no va por el dinero, si no por lo que cobran las personas poniendo en riesgo sus vidas mientras que los directivos del área no arriesgan nada ni ponen la cara, quedándose dentro de una oficina y tratándonos como si fuéramos ratas».

En este sentido el empleado manifestó sentirse molesto por la forma en la que se los trata y del poco diálogo que mantiene con sus superiores; «el personal de trabajo tiene que pedir audiencia para ser atendido por los directivos. Uno de los directivos es una persona tan desagradable como el flaco (Adrián) Marengo», denunció el empleado.

Y continuó, «hoy (por el viernes),me dirigí a él por un problema laboral. Me atendió en el patio del área, sin barbijo, y diciéndoles a mis compañeros que me hicieran callar. La verdad que mucha gente luchó para que hubiera libertad de expresión y que te hagan callar frente a tus compañeros y los manden a hacerte callar no está bueno».

Matias entiende que tras el cruce con el superior ha puesto en peligro su continuidad laboral, aunque primó su seguridad, «se que por esto, puede correr riesgo mi trabajo pero agradezco a Dios por tener mi cuerpo en condiciones y capacidad de trabajar de lo que sea. Soy una persona respetuosa y si se quiere corroborar la verdad de mi denuncia, vayan a la muni como vecinos e informense sobre el estado de los vehículos y el trato que esta persona tiene con el personal del área. Muchos no hablan por miedo a perder el trabajo pero hay situaciones que no se aguantan».

Algunas imágenes son elocuentes del estado de los móviles, uno con el vidrio de los asientos traseros reemplazado por un acrílico, un paragolpe sujetado con precintos. Pocos móviles cuentan con balizas y sirenas, y que tengan balizas no significa que funcionen. Uno de los vehículos, Volkswagen Gol, todas las mañanas hay que empujarlo para que arranque y una camioneta Ford Ranger gris, con múltiples choques, funciona en tres cilindros. Hay cinco motocicletas que aguardan arreglo en un taller de la calle La Habana

Entre las cosas que Matías Rubiolo le expresó a Centediario, situación en la cual se encuentran cientos de empleados municipales, es que cada tres meses desde hace cinco años, tiene que esperar para saber si le renuevan o no su contrato laboral.