Denuncian que le entregaron el cuerpo de su padre a otra familia por error y lo cremaron

Abel Moris estaba internado en el Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba. Al fallecer la familia contrato un servicio fúnebre que cuando fue al centro de salud le dijeron que ya lo habían entregado a otra funeraria.

Una familia denuncia que el Sanatorio Mayo entregó el cuerpo de su padre a otras personas que lo cremaron pensando que era su familiar. Se trata de Abel Moris de 89 años que falleció a causa de una cirrosis hepática crónica.

Analía Moris, una de sus hijas, relató a El Doce que falleció en sus brazos. Toda la familia estuvo junto a él hasta el último minuto de vida. Pero jamás imaginaron que no iban a darle el último adiós. Según la denuncia de los seres queridos de Abel, ellos contrataron una empresa fúnebre para que retirara el cuerpo a las 19hs., pero al llegar al centro de salud le informaron que ya lo habían entregado a otra funeraria.

La realidad es que confundieron el cadáver: debían entregar el de un hombre que falleció a causa del coronavirus.

«Las otras personas fueron y lo cremaron creyendo que era su familiar y era el cuerpo de mi padre», lamentó entre lágrimas Analía. «El director no da la cara, no tienen respuesta de nada. Quiero que se haga Justicia, no va a quedar en la nada. Él quería una sana sepultura y ahora no tenemos nada, ni las cenizas que no sabemos dónde están», agregó consternada.

«Ya no sabemos si retirar las cenizas porque no sabemos si son las de nuestro padre», agregó profundamente dolida Claudia, otra hija. Por su pare, la hermana de Abel indicó que dialogó con el director y abogado del Sanatorio Mayo y aseguraron estar a disposición de lo que necesitaran. «A disposición, ¿de qué? Si no hay vuelta atrás», cerró indignada la mujer.