Desde la hotelera dieron su punto de vista con lo ocurrido con turistas en un hotel de Carlos Paz

El pasado 2 de enero a través de Centediario, tomó estado público la problemática que padecieron un grupo de 50 turistas provenientes de la localidad de La Plata, cuando llegaron a la ciudad a pasar unos días de descanso y se encontraron con una serie de inconvenientes a la hora de alojarse.

(Villa Carlos Paz ) – A raíz de ello desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz brindaron su opinión al respecto. «Lo que sabemos es lo que se conoció por la prensa, si las condiciones son como dice la gente o no, no lo sabemos. En lo personal no he ido a ver, no me corresponde tampoco», comentó Leonardo González presidente de ASHOGA.

Y agregó, «esto tiene que ver, también, con la situación que se vive, creo que este hotel como otros trabajan normalmente con grupos, dan servicios a grupos de jubilados y hasta donde yo se. trabajan desde hace mucho tiempo y nunca han tenido problemas. Lo que pasa que con el correr del tiempo me imagino, que han trabajado con tarifas económicas y hace que a la larga pueda deteriorarse el servicio».

Leonardo González, Presidente de ASHOGA

En cuanto a lo denunciado por los turistas en que el hotel no se encontraba en condiciones para habitarlo, el referente de la hotelera dijo que: «No voy a defender a nadie ni voy justificar nada, simplemente digo que debería haber estado yo ahí para poder juzgar con justicia lo que ha pasado. Porque a veces a la gente no le gustó un cuadro o una almohada y a partir de ahí hasta el inodoro era feo» .

Así mismo señaló que los responsables de hacer cumplir los controles son, «la Agencia Córdoba Turismo y la Municipalidad. Cada uno tiene su área para ir a controlar. Hasta donde yo se, los controles se hacen con rutina y en este caso particular, lo que la gente debe hacer es una denuncia con escribano para que quede todo asentado de una manera firme y que luego le sirva como prueba».