Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten sobre el riesgo de la exposición al humo de los incendios en niños

Indican que el humo de los incendios está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas y pueden ser el causante de enfermedad en cualquier persona, pero advierten que la población infantil constituye uno de los grupos más vulnerables.

A raíz de los incendios forestales que se están dando en la provincia de Córdoba y en las islas del Delta Paraná, desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten sobre la exposición al humo en niños, que constituyen uno de los grupos más vulnerables, sobre todo los más pequeños.

Explicaron que el humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas y puede ser el causante de enfermedad en cualquier persona, si están expuestas a una cantidad suficiente de humo en el aire.

“La vulnerabilidad de los más pequeños se debe a que tienen un organismo inmaduro, con condiciones anatómicas diferentes y que se encuentra en crecimiento y desarrollo. Consumen más cantidad de aire por kilo de peso y por día, respiran en forma más acelerada y su demanda de oxígeno es mayor y sus pulmones no se encuentran totalmente desarrollados; esto los coloca en una situación de mayor riesgo al respirar aire contaminado”, sostuvo la Dra. Marisa Gaioli, médica pediatra, Secretaria del Comité de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Desde el Comité de Salud Infantil y Ambiente de la SAP recomiendan una serie de medidas de prevención para los niños expuestos al humo de incendios forestales:

1. Preste atención a los informes locales sobre la calidad del aire. Cuando ocurra un incendio forestal en su área, esté atento a las noticias o las advertencias sobre los peligros del humo para la salud, considerando los mensajes que emitan las autoridades de salud pública y tomando precauciones adicionales de seguridad como, por ejemplo, evitar estar al aire libre.

2. Si fuera necesario, permanezca Ud. y su familia en la vivienda. Mantenga las puertas y las ventanas cerradas. Si tiene aire acondicionado, no lo utilice en ese momento para evitar el intercambio con el aire exterior.

3. No aumente la contaminación del aire interior: no fume, no encienda velas, chimeneas, salamandras, no barra ni sacuda el polvo de muebles y ni de otros objetos, en todo caso utilice trapos mojados para hacerlo. Considere la especial vulnerabilidad de los niños frente a la contaminación del aire interior.

4. No exponga a los niños al aire contaminado del exterior, ya que se pueden exacerbar los síntomas de enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Deben recibir sus medicamentos como lo hacen habitualmente y seguir el plan para manejar los síntomas respiratorios según le haya indicado el médico. Consulte al Centro de Salud más cercano a su domicilio si los síntomas se agravan.

5. Si es imprescindible salir de su casa, y se ha declarado estado de alerta, utilice mascarillas o barbijos de protección, que en los casos de incendios forestales las apropiadas son las N95 o P100 sobre todo para aquellos que presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares. No son útiles las mascarillas comunes de papel o tela que estamos utilizando para la protección del Covid-19.

6. Evite practicar actividades recreativas al aire libre cuando el aire se encuentre contaminado con humo de incendios forestales.