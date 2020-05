Detienen en Jesús María a empleados municipales que se manifestaban violando la cuarentena

La Fiscalía de Jesús María, ordenó la detención de 41 personas (una de ellas menor de edad) que participaban desde la mañana del lunes de una protesta de empleados municipales, por encontrarse en flagrante violación a lo dispuesto por el gobierno nacional en cuanto a la cuarentena.

(Jesús María) – El lunes siendo aproximadamente las 11 horas, personal policial tomó conocimiento que en las afueras del Obrador Municipal de la ciudad de Jesús María, se encontraban reunidos en asamblea aproximadamente 40 empleados municipales. Una vez en el lugar, se procedió a constatar que efectivamente se encontraban realizando medidas de fuerza en violación a lo dispuesto por el DNU 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en razón de lo cual se procede a notificarlos que debían cesar en su actitud.

Al no cumplir con lo solicitado por la autoridad policial, a las 17 horas, nuevamente se constituye personal seguridad, advirtiendo que además de continuar violando la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la mayoría de ellos no respetaban el distanciamiento social, no utilizaban barbijos o tapabocas y algunos de ellos se encontraban jugando al fútbol en la vía pública. A consecuencia de ello, se procede a notificarlos por segunda vez de lo dispuesto en el decreto presidencial referido, quienes respondieron negativamente a lo solicitado por las fuerzas del orden.

Por ello, y siendo aproximadamente las 2o horas, la Departamental Colón, con la colaboración de Personal Policial de la ciudad de Córdoba Capital, procediendo a efectivizar la aprehensión de las citadas personas.