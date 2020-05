Difícil Día del Trabajador para los empleados comerciales de Carlos Paz

Aquellos comercios que no trabajan con alimentos son los más afectados en esta época de pandemia, ya que no pueden abrir sus puertas y activar su negocio.

(Villa Carlos Paz) – Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, en un contexto mundial difícil por la pandemia que genera una inactividad en la economía. En Carlos Paz hay muchos comercios que no pueden abrir sus puertas y vender sus productos.

En este sentido, Carlos Orso, Titular del Sindicato de Empleados de Comercio comentó la preocupación que ronda en todo el sector. Y recuerda: «Estamos en un primero de mayo muy distinto para toda la gente trabajadora; en distintos momentos del Sindicato teníamos el locro en el Automóvil Club Argentino, después empezamos a hacer el asado y luego lo trasladamos a nuestro predio en Las Jarillas, pero hoy no vamos a poder vivir este día».

«La reflexión ahora es esta, cuando todos los años siempre tenemos situaciones que complican el trabajo, hoy las vemos totalmente agravadas porque no estamos asistiendo al trabajo o porque nuestros empleadores no nos pueden pagar los sueldos. Por eso es algo que prácticamente no le encontramos solución», opinó.

A su vez, comentó que continúan las reuniones para defender los derechos de los trabajadores en este momento. «El lunes hubo una reunión tripartita donde asistió la CGT, allí se estableció un piso de un 75% para los salarios durante el mes de abril y mayo. Esto sólo sería los empleados que no están asistiendo a sus lugares de trabajo». Y aclaró que deben pagar el 100% del sueldo a los empleados que no van a trabajar pero son miembros de grupos de riesgo.