El abogado de uno de los futbolistas imputados por abuso sexual afirmó que su cliente no participó del hecho

Se trata del futbolista Walter Pérez, quien es uno de los diez detenidos por la violación en manada a una joven de 18 años.

(Villa Carlos Paz) – Este lunes 30 de diciembre Matías Pueyrredón, abogado defensor del futbolista de la primera de Huracán imputado por la violación de la joven de 18 años, habló sobre lo que su cliente le contó del hecho.

“Desde el 22 de diciembre comparecimos la designación como abogado defensor, solicitamos al fiscal la urgente declaración del imputado a los efectos de expresar circunstancialmente su negativa en el hecho. Cosa que no ha sucedido y lo vengo solicitando ya que mí cliente, Walter Pérez, lo quiere hacer”, expresó el abogado defensor de uno de los jóvenes imputados.

Y siguió: “Él fue sometido a rueda de reconocimiento, hicimos un ataque procesal solicitando el recupero de su libertad con relación a ese acto llevado a cabo por el Fiscal”.

Por último, señaló: “Independientemente de eso consideramos que no hay mérito para dictar la prisión preventiva. Está imputado por la participación de un hecho de abuso sexual, que fue lo que le notificaron. No tengo acceso a las actuaciones, ni siquiera al acceso al decreto que ordena su imputación. Lo que dice es que no participó en el hecho, lo dijo desde el primer día y sigue insistiendo. Él no conocía a la joven que los denunció”.