El área de Planificación Familiar del Hospital Municipal reanudó la atención y las pacientes no tienen necesidad de sacar turnos

La ginecóloga a cargo destacó que pueden concurrir con confianza, ya que se toman todos los recaudos necesarios establecidos por protocolo.

Estefania Vela Freudenberg, ginecóloga encargada del área de Planificación Familiar

(Villa Carlos Paz) – Desde hace un tiempo, el hospital municipal Gumersindo Sayago cuenta con un área específica destinada a la Planificación Familiar, que se encarga de la entrega de todos los métodos anticonceptivos. En el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se había suspendido la atención, pero ya fue habilitado el servicio nuevamente. Las interesadas deben dirigirse directamente sin sacar un turno, los martes, jueves y viernes de 9 a 12.30 hs a La Fábrica Punto Joven (Uspallata esquina Brasil), que es donde se instalaron los consultorios externos.

“El único inconveniente que estamos teniendo en relación a la pandemia, es que no tenemos las muestras médicas que nos solían dejar los visitadores de algunas combinaciones de hormonas, pero nos estamos arreglando bastante bien con lo que envía el Ministerio, así que nadie se va del consultorio sin su anticoncepción”, indicó la ginecóloga encargada del área Stefanía Vela Freudenberg.

Planificación Familiar sigue siendo “una urgencia, y por eso las pacientes no deben sacar turnos, ya que se atiende por orden de llegada. La que ya viene tomando anticonceptivos se les entrega, aquellas interesadas en comenzar con un método, las asesoramos, estamos colocando el DIU también, todo con normalidad”.

Lamentó que la concurrencia “disminuyó bastante, ya que las pacientes están eligiendo quedarse en casa, por un mes estuvo el consultorio cancelado hasta que organizamos nuevamente la atención y muchas aún no se enteraron que lo estamos haciendo, así que de poco se van incorporando”

“No tenemos el caudal de gente que teníamos, pero las que están acercándose, por suerte no dejaron el tratamiento, lo compraron y no cortaron la anticoncepción. Las que lo hicieron no se podían ver con sus parejas, así que no mantenían relaciones sexuales, por lo que pude constatar en el consultorio, no aumentó la tasa de embarazo por culpa de no tener un método”, comentó.

Y agregó que lo único que tienen en contra “es el miedo que tienen algunas pacientes en concurrir a un Centro de Salud, pero estamos separados del Hospital y pueden acercarse con tranquilidad, sin miedo, tomamos las medidas necesarias, en la Sala de espera se tiene en cuenta el distanciamiento pertinente, se toma la temperatura a todos los que ingresan, así que pueden venir confiadas”.