El Banco de Sangre de la Coopi realizará el “Sábado de Donación”

Es la campaña que se viene haciendo desde que comenzó el año. Desde la institución remarcan la importancia de ser voluntario

(Villa Carlos Paz) – Este sábado 11 de abril, el Banco de Sangre de la Cooperativa Integral, con las condiciones de prevención necesarias, realizará el “Sábado de Donación”, en el marco de la campaña que viene llevando adelante.

Desde la institución señalaron que “en el contexto que atravesamos, la donación de sangre sigue siendo fundamental para preservar la salud de quienes lo necesitan. Por eso, como todos los meses, seguimos llevando adelante la campaña e invitando a los donantes habituales a sumarse. Tal como lo venimos haciendo durante la semana, organizaremos la jornada a través de turnos”.

“Enviaremos una citación individual para que los donantes puedan justificar su circulación y aplicamos todas las medidas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación para cuidarnos entre todos”, indicaron.

Los requisitos que se necesitan para ser donante son: pesar más de 50 kg; tener entre 18 y 60 años; gozar de buena salud; en los últimos 12 meses, no haberse realizado tatuajes, acupuntura, aritos, operaciones, transfusiones; no tener enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, hepáticas crónicas, alergia a medicamentos, asma, convulsiones, anemia, adicción a drogas; en los últimos quince días: no haber estado resfriado, con gripe, infecciones intestinales, urinarias, dentales; no estar embarazada, amamantando o haber sido madre en los últimos seis meses; responder con la verdad en la entrevista médica confidencial; no padecer enfermedades que puedan transmitirse por sangre y no haber tenido contactos sexuales ocasionales sin protección en el último año.

Quienes puedan acercarse a donar, deberán comunicarse al 03541- 15523546.