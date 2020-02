El Canal: Vecinos alarmados por personas desconocidas que llegaron al barrio y que generan disturbios

Señalaron que es una casa donde cada vez vive más gente. Estuvo usurpada muchos meses y no saben si continúa en esa condición. Entre los hechos hirieron con un balín a un perro

(Villa Carlos Paz) – Un grupo de vecinos de barrio El Canal, que prefirieron resguardar sus nombres por temor, explicaron a Centediario que desde hace un tiempo llegó a la zona un grupo de personas desconocidas que genera todo tipo de situaciones que rompe con la armonía del lugar. Por un lado radicaron la queja ante Seguridad Urbana, pero estos al no tener poder de Policía no pueden avanzar y por otro parte, no quieren realizar una denuncia ante la Policía por miedo a represalias.

“Tenemos problemas con unos vecinos que llegaron hace poco tiempo y a la noche se suscitan reuniones con música muy fuerte, gritos, improperios entre ellos, una de estas noches una vecina se alarmó porque parecía que estaban matando a una mujer”, señalaron los vecinos.

Y agregaron: “Llamamos reiteradamente a Seguridad Urbana y nos dicen que más de lo que hacen no pueden hacer porque no tienen poder de Policía y nosotros no sabemos a quién recurrir porque tenemos temor”.

“Hará unas semanas balearon con balines a un perrito y le perforaron la panza. No sabemos si la casa continúa usurpada o cambiaron de dueño, ya que la dueña original no la vimos más y esa casa estuvo usurpada mucho tiempo, así que tenemos una preocupación muy grande porque no sabemos cómo pueden reaccionar”, indicaron.

Son cerca de “siete u ocho personas. Hay noches en las que no se puede dormir directamente. Nosotros no hablamos con ellos, ya que consideramos que no se podría hacer por las actitudes que tienen y no nos animamos. No hicimos la denuncia en la Policía porque es un riesgo, tenemos que poner la cara, nuestro nombre, domicilio y tenemos temor; cualquiera puede saber quiénes somos pero nosotros no sabemos quién es ese batallón de gente que está allí”, cerraron.