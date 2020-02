El Carande Carro sigue en pie de lucha ante el inicio de las clases

El reclamo de la comunidad educativa se basa en varios aspectos. Hay varias novedades en relación a la obra y tras una reunión que mantuvieron, se decidieron distintas acciones

(Villa Carlos Paz) – La comunidad educativa del IPEM 190 Carande Carro, se reunió el pasado miércoles para determinar qué camino van a seguir de cara al inicio escolar y en relación a las novedades vinculadas a la obra.

Según contaron la primera medida será solicitar al cuerpo de Bomberos Voluntarios que realice una inspección en el lugar ubicado en calle Atenas, donde funcionarán algunos cursos y en el Polideportivo del colegio, que también es otro espacio que fue elegido para el dictado de clases.

A la vez informaron -aunque no se puso la fecha aún- que se determinó hacer una segunda marcha hacia Tribunales y a la Defensoría del Pueblo, donde se presentará una nueva denuncia por vulneración de derechos.

“Esta mañana supuestamente teníamos una reunión con un funcionario de Finanzas, pero no llegó y solo pudimos hablar con el dueño de la empresa, quien nos dijo que la obra está parada y que los plazos prometidos no se cumplirán ya que no hay dinero”, indicaron en líneas generales.

Padres hicieron llegar a Centediario su preocupación por el estado de la escuela a través de las siguientes imágenes: