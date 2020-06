El club Sarmiento se prepara para regresar con el patín artístico

Dicha disciplina deportiva se encuadra dentro de las habilitadas que anunció días atrás el gobierno de la provincia. Trabajan para volver en lo inmediato.

foto Archivo

(Villa Carlos Paz) – En la institución de barrio Obrero ya se preparan para volver con una de las disciplinas que en los últimos tiempos le ha dado grandes satisfacciones, el patín artístico. La noticia cayó de muy buena manera para aquellas personas vinculadas a esta actividad en la ciudad.

Hoy el patín se centra en el Club Sarmiento y es por ello que desde que se conoció el anuncio, trabajan para poder volver lo antes posible.

“Súper contentos cuando escuchamos la noticia. Si bien estábamos al tanto porque la Federación nos tenía informados de como venían trabajando en la creación de un protocolo de flexibilización, de igual manera fue una sorpresa y ahora a tratar de acomodarnos para la vuelta”, comentó Virginia Mallada profesora del club Sarmiento.

Virginia Mallada, entrenadora Club Sarmiento

Aunque la buena nueva fue tomada con mucha alegría, aun no se sabe la fecha de retorno; “Por ahora no sabemos con exactitud cuándo será la vuelta, porque hay que cumplir algunas formalidades. Una vez conocida la noticia tuvimos una reunión con la gente de la Federación Cordobesa de Patín en cuanto a los pasos a seguir, como ser que, debemos elevar un protocolo al municipio, ellos enviarlos al COE regional y demás, siendo estas cuestiones administrativas que no sabemos cuánto pueden demorar”.

“Por supuesto que tendremos que adecuarnos al protocolo y ver que cada institución, en nuestro caso el club Sarmiento, con los cuales también estamos en contacto con la comisión directiva, puedan cumplir ellos con todos los requisitos para poder volver”.

Al igual que el resto de las actividades muchas presentan varios cambios para su retorno, en cuanto al patín señaló; “Nosotros tenemos la ventaja que nuestro deporte es individual y no de contacto, lo que nos permite según las dimensiones del espacio del entrenamiento tener varios patinadores en la misma clase, al menos en mi caso siempre nos manejamos con grupos reducidos”.