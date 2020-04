El Dengue sigue siendo una preocupación para el municipio

Solicitan que los vecinos tomen los recaudos necesarios para evitar la reproducción del mosquito. El fin de semana una mujer de Icho Cruz estuvo internada por dengue

(Villa Carlos Paz) – Los casos de dengue siguen siendo una amenaza silenciosa sin embargo, no están lo suficientemente presente en la ciudadanía las medidas preventivas para evitar la reproducción de este mosquito. Desde el municipio de nuestra ciudad, resaltaron que sigue siendo una preocupación el aumento de casos en el país y en la provincia.

“Seguimos trabajando activamente, los casos sospechosos se estudian y aíslan y se activa el protocolo correspondiente. En este momento no tenemos casos con antecedentes de viaje debido a la cuarentena, pero no tuvimos un caso positivo de Carlos Paz. Sí, hubo una mujer que fue internada en clínica médica por tener dengue, pero es de Icho Cruz. Ella se recuperó, se le dio de alta, la tuvimos más tiempo por control, estuvo con el tul que corresponde, con repelente también y todos los cuidados”, indicó Sofía Cagnone, médica integrante del área de Epidemiologia de la Secretaria de Salud del municipio.

Aclaró que “entre el 80 y 90 por ciento de los casos de dengue no requieren internación, esta vez la paciente presentaba vómitos y corría el riesgo de deshidratación. El dengue presenta un síndrome febril inespecífico, por lo tanto la sintomatología es fiebre e intenso dolor muscular y cefalea. Independientemente del antecedente de viaje del paciente que presente esto, se le hace la citología”.

La médica destacó que el dengue “nos preocupa mucho, ya que la gente se empapó de lo que es Coronavirus y se piensa solo en eso y no en el dengue. Argentina continúa activamente con el brote, la ciudad de Córdoba hace fumigaciones diarias y también en distintos puntos de la Provincia porque no se puede contener. En Carlos Paz tenemos la ventaja de que todos los casos fueron importados, que llegaron de otras Provincias o países donde se infectaron y bloqueamos los focos en los domicilios y no tuvimos ningún caso positivo de personas que vivan en los alrededores de estos lugares. Lo cual podemos inferir que fueron exitosos, solo tuvimos el caso sospechoso de un vecino que dio negativo. Solo hubo 5 casos positivos”.

Aconsejó que en esta cuarentena y teniendo en cuenta que la gente está en su casa, “pueden aprovechar a cortar el pasto, revisar el patio por los posibles cacharros que juntan agua, que se pase un cepillo a los bordes de los floreros, si están vaciando las piletas que las limpien bien y no se deje agua y revisar las canaletas, para evitar la reproducción del mosquito”.