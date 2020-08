El edil Ribetti asegura que la denuncia de los vecinos por su supuesta participación como delegado de la Coopi es falsa

Este viernes 28 de agosto se cumple el plazo de quince días para que la Cooperativa Integral aclare al Concejo de Representantes el pedido de resolución en cuanto a la participación del concejal Daniel Ribetti, de Carlos Paz Despierta, como delegado de la institución en la zona 3.

(Villa Carlos Paz ) – A pocos días de que se cumpla el plazo para que la Cooperativa Integral aclare al Concejo de Representantes el pedido de resolución en cuanto a la participación del concejal Daniel Ribetti, de Carlos Paz Despierta, como delegado de la institución en la zona 3, el edil brindó su versión de los hechos.

«Un grupo de vecinos presentó el 20 de julio una nota cuestionando la legitimidad de mi cargo como concejal planteando una posible incompatibilidad entre mi cargo y una representación de delegado en la Cooperativa Integral», comenzó explicando Ribetti a Centediario.

Y continúo: «Desde el Concejo de Representantes me pidieron explicaciones por escrito se las di en dos oportunidades no me creyeron y decidieron seguir adelante con esta resolución de pedido de información a la Cooperativa, la cual tiene un plazo de 15 días el que se estaría cumpliendo este viernes».

Daniel Ribetti

En este sentido precisó: «Espero que sí le crean a la Cooperativa, lo que la institución le exprese. En lo que tiene que ver conmigo no hay ningún tipo de incompatibilidad y lo que destaco en torno a esta cuestión son las gravísimas irregularidades que ha atravesado todo este caso» .

En su relato el edil asegura que la documentación presentada por los vecinos es falsa: «Este grupo de vecinos presentó una nota y luego hizo una ampliación con cinco folios de notas firmadas, cuando tomamos contactos con los vecinos que figuraban en la lista para ponernos a su disposición y darle explicaciones del caso nos damos con la sorpresa que ninguno sabia del cuestionamiento en mi contra. Esas firmas la expresaron en torno a un reclamo por la capitalización de la Cooperativa, entonces hemos podido llegar a la conclusión de una posible comisión de un delito que es la falsificación ideológica, haber hecho firmar a los vecinos con una causa particular que es el reclamo por la capitalización y luego dirigieron esta firma en este pedido en mi contra«.

Para Ribetti todo es un armado político: «No me caben dudas es para desacreditarme. Sospecho fuertemente con las vinculaciones del actual gobierno de personas que están detrás de esto. El vecino que presenta la nota siempre se ha quejado en la puerta de Cooperativa diciendo que es jubilado y no tiene para pagar los altos costos del agua y sin embargo las notas están escritas por abogados y firmadas por escribanos quiere decir que tiene la convivencia de alguien y que le estaría financiando toda esta movida política y cuyo único objetivo es dañar la imagen de Carlos Paz Despierta».

Por último dijo: «Veremos que responde la Cooperativa el viernes y veremos si la respuesta le es satisfactoria al Concejo como para dar por cerrado este tema que honestamente ni siquiera se debería haber abierto por las gravisimas irregularidades con la que se ha incurrido».