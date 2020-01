El Espacio Mónaco vibró con otra jornada a puro boxeo

Ante un Espacio Mónaco que contó con una muy buena cantidad de espectadores, se realizó el sábado por la noche una nueva velada boxística organizada por Arano Producciones.

(Villa Carlos Paz) – El festival tuvo una programación de seis peleas de primer nivel, hubo participación de púgiles carlospacenses y estuvo en juego el titulo Sudamericano Súper Gallo.

La actividad se inició pasadas las 21, cuando el púgil local Leonel Laciar, sobrino del ex campeón del mundo Falucho Laciar, subió al cuadrilátero para medirse con el bonaerense Daniel Niz. Laciar no la tuvo nada fácil ante un rival de fuste que por momentos lo tuvo a mal traer, aunque ello no fue un impedimento ya que el oriundo de Carlos Paz se plantó en el tercer round e hizo valer su condición de local para quedarse con la victoria por puntos en fallo unánime de los jurados.

Más tarde, fue el turno de Nahuel García y Walter Zabala, el combate pactado a 6 rounds sólo duró cuatro, García de muy buena labor ganó por nocaut después de derribar tres veces a su contrincante lo que le permite al oriundo de Villa del Totoral continuar con un invicto de cinco peleas ganadas, ahora 4 por ko.

Quien también dejó su sello con nocaut fue el ascendente Axel Peralta, el joven carlospacense no tuvo contemplaciones y en el primer round dejó sin chances al mendocino Leonardo Cortez, a quien derribó antes de que finalizara el mismo. Peralta debutó en el campo rentado hace ya algunos meses y lleva dos combates como profesional logrando dos victorias una por puntos y la de anoche por nocaut.

Previo a la pelea de fondo y en categoría Mediano se enfrentaron Ronan Sánchez y Alejandro Huaygua y otra vez el público vibró con otro contundente nocaut. Esta vez fue en el cuarto round cuando Sánchez doblegó a su rival para dejarlo tendido en la lona.

Párrafo aparte fue el combate que realizó en amateur la cordobesa ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, Leonela Sánchez, quien por decisión unánime de los jurados superó por puntos a Daniela Rodríguez de la provincia de Buenos Aires.

Ya para el final, el plato fuerte y la disputa del título Sudamericano Súper Gallo, lo protagonizaron Andrés “La Maquinita” Sosa y Ernesto “Tito” Franzolini. El duelo estuvo pactado a 12 asaltos y fueron las tarjetas las que dieron por ganador y flamante campeón Sudamericano de la categoría Super Gallo, a Andrés Sosa.