El municipio aseguró darle solución al problema del puente de Playas de Oro

El funcionario García Setti planteó que la solución final sería un puente elevado en un futuro. Se evaluará luego de la temporada la posibilidad de construir un desagüe para evitar se siga rompiendo el asfalto

Las precipitaciones que se dieron en los últimos días, provocaron mayores rupturas en la carpeta asfáltica del puente de ingreso a Playas de Oro. En ese marco, desde el municipio aseguraron que al finalizar la temporada buscarán solucionar la problemática.

“El problema es que la carpeta de rodamiento de cuatro centímetros de asfalto arriba de la carpeta de hormigón ya estaba bastante deteriorada, y lo que sucedió es que fue deteriorándose y ya le pedimos dos veces a la empresa que hizo la obra que la repare. Corre mucha agua por la calle Madrid, en virtud de una creciente que hay arriba y también por la calle Honduras, lo que provoca que el asfalto no resista el transito”, informó el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti.

Como consecuencia de esa rotura, “lo que hicimos como medida de mitigación, bacheos rápidos y económicos para que los turistas puedan transitar cómodamente por ahí y no se genere ningún tipo de incomodidad y de peligro”.

Destacó que lo que se debe hacer “es un desagüe, teniendo en cuenta que la vertiente sufrió un aumento en su caudal. La calle Madrid tiene un drenaje debajo de la calzada, pero no alcanza, por eso debemos hacer un desagüe pluvial para secar la calzada del puente. Una vez que logremos eso, seguramente vamos a reponer con una carpeta con mayor espesor para que no vuelva a fallar. La solución en una primera etapa sería hacer una carpeta de hormigón armado arriba de la que ya hay, pero antes se debe verificar la construcción existente para ver si realmente puede soportar el peso. Y la definitiva, obviamente lo digo como ingeniero y no como Secretario, es hacer un puente elevado ya que la población lo merece de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay allí y seguramente será algo que se estudiará y a futuro el Intendente lo definirá”.

Esto genera “inconvenientes”, enfatizó el funcionario y dijo: “Los pozos negros y las sangrías no pueden contener esta agua, pasan por ahí provocando contaminación y eso se solucionará cuando la Provincia construya la troncal que pasará por allí, y haremos la red cloacal para darle una solución”.

“Estas napas terminan contaminadas al paso de los pozos negros y llegan al río y no es solo en este lugar, sino en varios sectores y esto es algo que tenemos claro y hay proyectos para eso. Hay distintas situaciones que vamos controlando cuando hacemos análisis, para saber en qué lugares tenemos mayores problemáticas y por eso los atacamos con mayor posibilidad”, cerró.