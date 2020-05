El Municipio de Tanti detuvo las actividades en una antena clausurada por no contar con autorización municipal

Se trata de una antena que serviría para una empresa de telefonía celular, ubicada en el barrio Tanti Sierras. Este sábado los vecinos notaron actividad en la obra y el Municipio puso a fin a las actividades.

(Tanti) – Este sábado, autoridades municipales de Tanti detuvieron las actividades que se estaban realizando en una antena ilegal, ubicada en el barrio Tanti Sierras. Es una antena que serviría para telefonía celular y nunca tuvo la aprobación ni municipal ni de Medio Ambiente de la Provincia. Es un tema que viene trabajando la Municipalidad desde fines del año 2018.

«Tenemos una antena, ubicada en el ingreso a Tanti, sobre la ruta, la cual no esta autorizada por el Concejo Deliberante, nunca fue aprobada ya que ellos nunca presentaron el final del certificado de Medio Ambiente de la Provincia. Tiene una paralización de la obra por el Municipio, porque siguieron con la construcción y tiene una clausura de la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba. Siempre tratan de hacer algún movimiento», explicó a Centediario el Secretario de Gobierno y Coordinación, Emiliano Paredes.

Y detalló: «Esta sábado me llamaron que había gente trabajando en el lugar, me presenté personalmente con el jefe de Seguridad Ciudadana, Ricardo Ledesma,y el encargado de inspectoría de fin de semana, Sebastián Obredor. Le dijimos que no podían seguir, labramos un acta pertinente y los obligamos a que se retiren del lugar. Ellos aludían a que estaban cortando el pasto pero tienen paralización de todo tipo de tareas».