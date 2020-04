El municipio realizará una jornada de donación de sangre

Se hará en conjunto con el gobierno de la Provincia y se deberá tener en cuenta ciertos requisitos para ser voluntario

(Villa Carlos Paz) – El municipio junto al Ministerio de Salud del gobierno de la Provincia, llevará a cabo una “Campaña de Donación de Sangre”, cuyo objetivo es sumar donantes y de esa manera cubrir la necesidad que se da en la Provincia, ya que no se puede juntar con normalidad debido a la Pandemia.

La misma se realizará este miércoles 29 de abril de 08:30 a 13 hs en la Sala de Convenciones, ubicada en Avenida Illia esquina Gobernador Roca. Las personas que deseen donar deberán comunicarse previamente al 0800-555-4141 opción 2, para obtener el permiso de circulación pertinente.

Se deberán cumplir los siguiente requisitos para poder hacerlo: “llevar DNI; tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; gozar de buen estado de salud: no padecer enfermedades transmisibles por vía sanguínea (hepatitis B o C, anemia, sífilis, chagas); descanso nocturno previo de por lo menos de 6 (seis) horas; no hacerlo en ayunas total. Se podrá ingerir previamente café, té, mate con azúcar o jugo de frutas (no consumir lácteos ni alimentos sólidos); no haber donado en las últimas 8 semanas. Se puede donar sangre con un intervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año y las mujeres 3; no presentar fiebre o haber tenido alguna enfermedad en los últimos 7 días y no haberse realizado ni cirugías ni tatuajes en el último año”.