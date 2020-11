Empresa que se dedica a la venta e instalación de casas prefabricadas suma una nueva denuncia por incumplimiento de contrato

Pablo Nicosia, un vecino de la ciudad de4 Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, firmó un contrato con la empresa EcoViviendas en junio del 2019 y deberían haberle entregado su casa en diciembre, cosa que no ocurrió, pero tampoco le responden sus reclamos. Ahora puso un abogado y está en tratativas para que le devuelvan alrededor de $300 mil pesos que es lo que pagó.

Pablo Nicosia y el contrato celebrado

(Capitán Bermúdez) – Pablo Nicosia, en junio de 2019 firmó un contrato con la empresa EcoViviendas con el sueño de tener su casa propia. En el mismo manifestaban que tenían 90 días hábiles para entregársela, sin embargo ese tiempo pasó en diciembre del año pasado y hoy, a un año y varios meses de aquella firma de contrato no tiene ni su casa ni respuesta alguna a su reclamo.

«Yo hice un contrato con la empresa EcoViviendas en junio del 2019 y eran 90 días hábiles, es decir en diciembre me tendrían que haber entregado la vivienda y en ese mes recién empezaron a hacer la platea que supuestamente iba bonificada con el contrato. De ahí en más no pude contactarme con ellos, les mande mensajes, intenté llamarlos y no lo pude lograr. Ahora puse un abogado desde hace cuatro meses y recién ayer (por el 12/11/2020), tuve una respuesta, en donde consultaban si prefería la casa o que me devuelvan el dinero. Yo puse 300 mil pesos, de los cuales ellos me dicen que 70 mil son de la platea que, supuestamente estaba bonificada y ahora quieren devolverme una parte. La cuestión es que no me entregaron la vivienda y ahora solo quieren devolverme una parte de la plata que yo puse. Me siento estafado», comenzó contando Nicolás a Centediario.

Una de las publicidades de la firma denunciada por Pablo Nicosia

El damnificado vive en Capitán Bermudez, Santa Fe, pero vio una nota de este medio, donde a una mujer de Tanti le había pasado lo mismo, por lo que decidió contactarse para hacer visible también lo que a él le pasó. «Yo quiero hacer visible lo que me pasó para que esta empresa no estafe más a nadie. Yo soy de la idea de que esta empresa toma 10 casas y entrega dos y se manejan con tu plata», opinó.

Según contó Nicasio, ahora está con abogado y luchando para obtener respuestas de parte de la empresa. En la primera comunicación con el abogado le consultaron si quería la casa o que le devuelvan el dinero, pero él contó que a esta altura y dadas las circunstancias ya no confía en lo de la casa, además de que se la ofrecen para mediados del 2021. «Cuando se conectaron por primera vez con mi abogado, ellos me plantearon si quería la casa o la plata. El tema es que la casa, supuestamente recién era a partir de diciembre 2020, seis meses más tarde, es decir, mediados del año que viene, pero eso no acepté porque lo que tiene que ver con la casa, yo ya no confío en nada. Ni que hablar de la plata que perdí con la devaluación por la que estamos pasando», contó.

«Yo hoy siento que me estafaron, tengo un contrato donde dice 90 días hábiles que pasaron hace rato ya. Ya hace un año y tres meses de la firma del contrato y nunca me entregaron nada, ni tampoco se comunicaron nunca conmigo, hasta que le mandé una carta documento con mi abogado y se comunicaron con él», finalizó.