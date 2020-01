Empresario de Carlos Paz vivió el cuarto robo y ya no sabe más qué hacer

Le llevaron todo lo que tenía en el quincho de su casa. Ingresaron cuando la familia salió a cenar

Empresario Guillermo Abratte

(Villa Carlos Paz) – Grande es la impotencia que siente el empresario Guillermo Abratte, luego de que llegó a su casa junto a su familia y se dieron cuenta que les habían robado por cuarta vez. El hecho se dio el pasado jueves entre las 21 y 23 hs, en su domicilio ubicado en calle los Ceibos 291 en barrio La Quinta (frente al colegio Dante Alighieri).

“Lamentablemente nos entraron por cuarta vez, es algo feo, pero sucedió. Fuimos a comer algo con la familia, nos demoramos dos horas y cuando regresamos nos encontramos con todo esto y si llegábamos a tardar más hubiera sido peor. Se llevaron todo lo que pudieron, hasta cosas insignificantes como una botella de vino, de ahí en más todo, una hidrolavadora, heladera, lo que encontraron”, comentó Abratte.

En la esquina de su casa “hace seis meses está la luz quemada, es justo donde está el puentecito que lleva al colegio Dante Alighieri, lo que produce mucha oscuridad. Hicimos reclamos, no lo cambiaron, seguramente no fue por esto que ingresaron a robar. Se siente mucha impotencia, amargura, dudas si querés seguir estando allí”.

“Pensamos que ingresaron saltando unas rejas, son altas, pero creemos que fue la forma. Mi casa está en la esquina, y allí para sacar las cosas pusieron un tacho porque se notan las pisadas. Creemos que se tomaron todo su tiempo. Robaron en el quincho e intentaron abrir una ventana de la casa”, expresó.

Y agregó por último: “La Policía nos preguntaba si no teníamos cámara, pero qué hacemos con eso, pensamos con mi señora que nos tomaron de punto, ya no sabes qué pensar, es tanta la impotencia que no sabes qué hacer, y más cuando abrís la puerta y te encontrás con todo revuelto. De los tres robos que viví, nunca se encontró nada, implementé mecanismos de seguridad, pero lo mismo. Te agarra el bajón y te preguntas si tenés que irte, pero pensás que tenés familia, amigos y uno ama tanto esta ciudad, pero da mucha impotencia y no querés salir de tu casa”.