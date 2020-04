Empresarios, hoteleros y comerciantes locales reclaman por las tarifas de EPEC

El comunicado emitido fue enviado a la empresa prestataria y al gobernador de la Provincia. Estos sectores se encuentran muy preocupados por los excesivos montos de las facturas

(Villa Carlos Paz) – Con el título de “EPEC se niega a colaborar con la emergencia económica”, más de 150 hoteleros, comerciantes y empresarios locales, reclamaron mediante un comunicado, la situación en la que se encuentran con respecto a la tarifa de las facturas del servicio de energía eléctrica. La misiva fue enviada al gobernador de la Provincia Juan Schiaretti y a la misma prestataria, con el objetivo de que reconsideren los excesivos montos.

“Los cordobeses pagamos desde siempre una de las tarifas eléctricas más caras de todo el país, lo que ha provocado que en nuestra actividad la energía eléctrica hoy ocupe un lugar preocupante en nuestras estructuras de costos. Tan preocupante que ya ha superado costos fijos históricamente más altos. El sector del turismo a pesar de la situación económica recesiva de los últimos años, ha realizado enormes esfuerzos para pagar sus consumos. Hoy ante una situación tan extrema como inédita, el gobierno nacional nos pide a todos un gigantesco esfuerzo. Esfuerzo que parece no ser compartido por la totalidad de los actores de la economía”, comienza diciendo el comunicado.

Y sigue: “Hemos recibido facturas de EPEC como si nada hubiese ocurrido. Con costos que reflejan demanda fija para grandes consumidores además de impuestos y percepciones que distorsionan de manera desmesurada el importe final. Ante la emergencia producida por la pandemia, la demanda será inevitablemente mínima. En la mayoría de los casos la reducción de estos costos, y mientras dure la emergencia, generarían entre un 30 por ciento y 60 de reducción en la facturación”.

Acentuaron que este reclamo viene desde hace un tiempo considerable. “Hoteles, restaurantes, teatros, diversión y comercio en general, sean grandes o pequeños consumidores, vienen realizando este reclamo hace ya largo tiempo. Con la sistemática negativa de EPEC para respetar la estacionalidad en la aplicación de estos cargos distorsivos: Costo Fijo por demanda, que de manera alguna se producirán mientras dure la emergencia. Percepción de Ingresos Brutos – Percepción DGI

¿Nos preguntamos, percepciones impositivas a cuenta de que ventas? Impuesto municipal del 10 por ciento supuestamente para alumbrado público. El comercio y las empresas pagan un impuesto para alumbrado público entre 7 y 10 veces superior a un domicilio particular”.

“EPEC se resiste a colaborar y pretende seguir facturando importes distorsivos aún en la emergencia. Importes que irán a engrosar las arcas de una empresa con privilegios de difícil explicación. Como lo es la distribución anual de la bonificación por eficiencia. Hace unos días atrás ante la emergencia el presidente Fernández dijo: ‘Muchachos, les toco la hora de ganar menos’. Nos preguntamos si también se refería a EPEC”, continúa la misiva.

Con ímpetu se dirigieron al gobernador de la provincia Juan Schiaretti, planteando que ya no aguantan más la situación. “Tenemos la firme decisión de mantener nuestros comercios y empresas en funcionamiento y con nuestros empleados. Vamos a colaborar con todo lo que nos sea posible. No queremos que nos regalen nada. Simplemente pedimos y mientras dure la emergencia, pagar solo los consumos que produzcamos con los impuestos correspondientes a esos consumos. Las herramientas para solucionar temporalmente la emergencia están en sus manos, las de los legisladores y los intendentes. Por favor utilícenlas, no queremos quedar afuera de la reconstrucción de nuestra ciudad, de la provincia y por supuesto del país”, termina el comunicado.

Adhieren las siguientes firmas: App Burguer – Bar Terminal VCP – Cabañas Costa Bonita – Cabañas La Aldea – Cabañas Shangrila – Cervecería Aton Beer – Confitería Vitto – Confitería 2001 – Complejo Bosque Encantado – Digacor s.a.- Family Fun – Galería del Sol – Heladería Bambino – Heladería Venecia – Hotel Condor – Hostería Cruz del Sur – Hostería San Francisco – Hotel Atenas – Hotel Altos del Champaquí – Hotel Ananque – Hotel Aranjuez – Hotel Arona – Hotel Bahía Norte ‘ Hotel California – Hotel Capvio – Hotel Casino – Hotel Costa Azul – Hotel Casa Piedra – Hotel Casa Nostra – Hotel de la Costa – Hotel Distrito – Hotel El Cid – Hotel Enrimar – Hotel Enzo – Hotel Eleton – Hotel El Mirador – Hotel El Pórtico – Hotel Etna – Hotel Escorial – Hotel Florencia – Hotel Géminis – Hotel Grand Lourdes – Hotel Grand Prix – Hotel Haway – Hotel Henia – Hotel Hipocampus – Hotel Hurlingham – Hotel Ideal – Hotel Interlac – Hotel Intersierras – Hotel Kev Mar – Hotel La Cuesta – Hotel La Toscana – Hotel Las Lajas – Hotel Linz – Hotel Lihuel – Hotel Los Espinillos – Hotel Los Sauces – Hotel Los Tilos – Hotel Luar – Hotel Mirador del Nevado ‘ Hotel Mirador de las Sierras – Hotel Nuevo Avenida – Hotel Nuevo Italiano – Hotel Pérgola – Hotel Playa – Hotel Salerno – Hotel Santa Cecilia – Hostería Santa Cecilia – Hostería Durango – Hotel Santa Mónica – Hotel Santander – Hotel Sebari – Hotel Sialdorf – Hotel Sierra Lago – Hotel Sierrasol – Hotel Soho – Hotel Tagore – Hotel Taormina – Hotel temu – Hotel Victor – Hotel Victory – Juniors B Centro – Juniors B Costanera – Juniors B Av. Libertad – Khalama disco – La Churrasquita – La Parrilla del Lago – La Pulpería – Lucky Café – Lomitos La Tuma – New York entretenimientos – Pizza Libre Libertad – Pizza Libre Luxor – Pizza Libre Centro – Posada de la Villa – Residencial Aloha – Restaurante All Boys – Regionales La Porteña – Manasero Regionales –- Restaurante El Nuevo Mundo – Restaurante Los Abuelos – Restaurante Pueblo Mio – Restaurante Villapaz – Restobar Monza – Restobar Paris – Rock Me Beer – Restobar Tifossi – Roberto Ojeda Peluquería – Servicios Turísticos srl – Sumalau Artesanal – Teatro Candilejas – Teatros del Sol – Time Entretenimientos – Vivac srl”.