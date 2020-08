En el club Sarmiento esperan por la reanudación de las actividades

De a poco el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha comenzado a habilitar algunas disciplinas deportivas, en el marco de la pandemia por Covid-19. En el club Sarmiento ya se practica patín pero siguen aguardando por el básquet y el boxeo.

(Villa Carlos Paz) – En Carlos Paz por el momento la mayoría de las actividades deben esperar por una decisión definitiva.

Si bien en el club Sarmiento por ahora se permite la práctica de patín, el resto debe esperar y ello genera una gran incertidumbre entre los dirigentes de la instituciones por los compromisos asumidos de antemano. Abrir las instalaciones para una sola actividad no es lo deseado, pero a pesar de ello le hacen frente a la situación.

Cristina Arias, es la presidenta de la institución de barrio Obrero y en diálogo con Centediario opinó; “Pensábamos que esta situación iba a ser por poco tiempo y al paso que vamos no era el esperado. Por suerte empezamos con una actividad, pero al resto las vemos muy lejanas, como ser básquet o boxeo por ahora no hay fecha y no podemos ver que pase a futuro inmediato”.

Cristina Arias, presidenta club Sarmiento

Al igual que el resto de las instituciones deportivas la situación económica apremia y se las rebuscan a diario para poder cumplir con los compromisos asumidos, “con la comisión hicimos barbijos representativos del club Sarmiento para poder vender e ir solventando de esa forma los gastos que tenemos, porque las facturas a pagar siguen llegando. Con patín tenemos que tener en cuenta el tema del protocolo y la limpieza se agravó mucho. Antes uno limpiaba todo los días, pero ahora es cada una hora la limpieza. Se incrementó todo desde el personal de limpieza hasta los elementos”, manifestó Arias.

Y siguió, “hoy la única actividad que tenemos es patín, ya estuve hablando con funcionarios de la Agencia Córdoba Deportes y ellos mismos me comentaron que básquet hasta setiembre u octubre no ven que pueda volver, salvo que baje el índice de contagio, pero como son deportes de contacto no se sabe”.

En relación a los subsidios por $ 40.000 pesos que entrega la Agencia Córdoba Deportes, algunos clubes locales ya lo han recibido, Arias dijo que; “Nosotros mandamos toda la documentación que se nos exigió, hablé con dirigentes de club Atlético Carlos Paz que ellos presentaron la documentación al mismo tiempo que nosotros. A ellos se lo otorgaron pero nosotros seguimos esperando. Convengamos que lo que van a dar no es una gran plata, dependiendo de la provincia. El año pasado recibimos más del municipio que lo que nos quiere dar la provincia, pero toda plata va ser bien recibida más en estos momentos en que lo necesitamos”.

Al mismo tiempo hizo mención a la reunión que el municipio tuvo con representantes de clubes, “sé que se reunieron con algunos clubes, fueron 8, en los cuales no estábamos incluidos. No sé si nos irán a llamar pero lo que yo hablé con los dirigentes de los otros clubes, fue una reunión a modo informativa para saber cómo se están solventando los gastos y como están viviendo este momento, en el que no hay ningún tipo de actividad. El tema económico es el que nos apura a todos pero por el momento no se habla de una entrega de subsidios de parte del municipio”.